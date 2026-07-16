Adaptation aux changements climatiques - Québec investit plus de 9,9 M$ à Plessisville pour accélérer le déploiement d'infrastructures vertes et renforcer la résilience climatique du territoire

PLESSISVILLE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec poursuit ses investissements dans l'adaptation aux changements climatiques en octroyant aujourd'hui un soutien financier à la Ville de Plessisville pour le déploiement d'infrastructures vertes qui lui permettront de mieux gérer les eaux pluviales et de renforcer la résilience de la communauté locale face aux changements climatiques.

Bas de vignette/légende : Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier à la Ville de Plessisville pour le déploiement d’infrastructures vertes.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, au nom de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

Cet investissement de plus de 9,9 millions de dollars permettra à la Ville de Plessisville de mettre en place des solutions de verdissement et des infrastructures de gestion à la source des eaux pluviales pour réduire les risques liés à la chaleur et aux pluies abondantes. Les travaux comprendront l'aménagement d'un jardin de pluie, d'une zone de biorétention et de fossés végétalisés dans des secteurs stratégiques.

Citations :

« Je me réjouis de cet appui de notre gouvernement qui permettra à la Ville de Plessisville de passer à l'action face aux changements climatiques. En misant sur des infrastructures vertes, nous protégeons nos milieux de vie et nous renforçons la résilience de notre communauté. Ce projet témoigne de notre volonté d'accompagner les municipalités dans la mise en place de solutions durables qui améliorent la qualité de vie des citoyens. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Obtenir près de 10 millions de dollars représente un moment marquant pour Plessisville. Cette aide financière nous permet de réaliser des projets devenus nécessaires pour adapter nos infrastructures aux réalités des changements climatiques. Nous sommes particulièrement fiers que cette enveloppe bénéficie à l'ensemble de notre territoire grâce à des interventions qui répondent à des enjeux variés, qu'il s'agisse de la gestion des eaux pluviales, de la réduction des îlots de chaleur ou de la protection de nos infrastructures. Un financement de cette ampleur témoigne de la qualité du travail réalisé par nos équipes et de notre capacité à présenter des projets porteurs pour notre population. »

Marc Morin, maire de Plessisville

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 2 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 132,7 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 58 projets ont été financés au volet 1 et 17 projets l'ont été au volet 2, pour un investissement total de 150,3 millions de dollars.

Depuis le 1er avril 2026, le programme OASIS a été intégré au programme Accélérer la transition climatique locale. Cette décision a été prise dans le but d'optimiser l'aide destinée aux organismes municipaux.

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Méganne Joyal

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