Québec paiera 70 % des déficits des sociétés de transport collectif pour 2024

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'offre finale, et considérablement bonifiée, du gouvernement du Québec, qui porte sa contribution à 265 M$ afin de combler les déficits prévus des dix grandes sociétés de transport du Québec en 2024.

La vice-première ministre a également profité de l'occasion pour annoncer que le gouvernement procédera prochainement à des audits de performance auprès de chacune des sociétés ainsi que de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). En collaboration avec les villes et les sociétés de transport, le gouvernement souhaite que tous les efforts soient déployés afin de réduire les déficits structurels accumulés et, ainsi, offrir des services de transport en commun optimaux aux Québécois.

Rappelons que dans le contexte de la pandémie, un total de 2,1 G$ a été versé en aide d'urgence, dont 887 M$ provenant du gouvernement fédéral, pour assurer la continuité des services de transport collectif et de transport adapté.

En plus de ces aides d'urgence, le gouvernement s'est doté de programmes très généreux qui, notons-le, soutiennent jusqu'à 95 % des nouveaux investissements en matière de financement des équipements et des infrastructures de transport collectif. Par ailleurs, l'enveloppe du Programme d'aide au développement du transport collectif, qui soutient les activités des sociétés de transport, a été augmentée de 225 % en 2019-2020, par rapport à l'enveloppe précédente. Il importe également de souligner que la part gouvernementale globale pour le financement du transport collectif est passée de 37 % en 2015 à 48 % en 2023, et c'est sans compter les 265 M$ annoncés aujourd'hui.

Or, malgré la croissance de la contribution gouvernementale, certains organismes de transport collectif font face à des enjeux de financement, causés entre autres par la baisse des revenus tarifaires depuis la pandémie, qui s'ajoute à une augmentation des dépenses. La ministre Guilbault crée donc un comité de travail, coordonné par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui aura pour mandat d'identifier des mesures d'optimisation dans le but de réduire les déficits anticipés des sociétés de transport.

Citations

« Jamais un gouvernement n'a autant investi en transport collectif. Que ce soit en développement, c'est-à-dire en assumant une très large part des budgets associés aux projets d'infrastructures de transport, ou en soutien aux opérations des sociétés de transport. Aujourd'hui, nous confirmons que nous sommes, encore et toujours, au rendez-vous. Maintenant, nous avons tous une responsabilité en matière de financement du transport en commun : les villes, le gouvernement et les usagers. Malgré un contexte économique difficile, cet investissement de 265 M$ démontre, une fois de plus, que notre gouvernement croit à l'importance d'opérer un transfert modal au profit du transport collectif, et du même coup, de stimuler notre économie tout en réduisant nos émissions de GES. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Notre gouvernement a investi des sommes substantielles en transport collectif depuis 5 ans, et particulièrement depuis la pandémie. Nous faisons notre part, tout en respectant la capacité de payer des Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances

Liens connexes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable mise sur une dizaine de programmes d'aide afin de soutenir le transport collectif et adapté :

Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC);

Programme de subvention au transport adapté (PSTA);

Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et du ministère des Transports du Québec (SOFIL);

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP);

Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC);

Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes (PAUTC);

Programme de subventions aux véhicules collectifs accessibles (PSVCA);

Programme d'aide au transport collectif régional - Municipalité amie des aînés;

Programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable - MobilisActions;

Programme d'aide aux nouvelles mobilités (NOMO).

