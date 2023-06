Québec offre une aide financière de 67 500 $ pour le Festival Québec Jazz

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Dans le but de contribuer à l'effervescence culturelle qui caractérise la capitale nationale, le gouvernement du Québec accorde au Festival Québec Jazz une aide financière de 67 500 $, dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales du Secrétariat à la Capitale-Nationale, pour la tenue de l'événement du 22 juin au 2 juillet. Le ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, en a fait l'annonce en précisant que l'événement était un attrait touristique indéniable pour la ville de Québec.

Notons que l'organisation apporte une grande importance non seulement à la promotion et à la valorisation des artistes québécois, mais aussi d'artisans, de fournisseurs culturels et d'entreprises locaux. Le Festival Québec Jazz permet à la ville de Québec de rayonner non seulement au Canada, mais également au-delà de nos frontières et génère un achalandage important de visiteurs de l'extérieur de la région de la Capitale-Nationale.

Citation :

« Chaque année depuis maintenant cinq ans, le Festival Québec Jazz attire les foules en ville, particulièrement du côté de l'avenue Maguire et du Petit Champlain. Les établissements de restauration affichent complets durant l'événement, au bonheur de nos entreprises! La programmation met en valeur les étudiants de la faculté de musique de l'Université Laval et de plusieurs écoles de chez nous. Cette aide financière du Secrétariat à la Capitale-Nationale permet d'ajouter de l'effervescence culturelle à notre région! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

L'événement en est à sa cinquième édition.

La programmation propose plus de 80 spectacles, plus de 300 artistes et une cinquantaine d'événements gratuits.

Le festival prévoit atteindre un achalandage total de 11 000 spectateurs, dont 15 % proviendraient de l'extérieur de la région touristique de Québec.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale a accordé 60 000 $ pour l'événement et 7 500 $ pour la réalisation d'une étude de provenance et d'achalandage.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]