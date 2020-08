Québec lance un troisième appel de projets pour enrichir l'offre culturelle dans le parcours éducatif des jeunes Québécois

QUÉBEC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse de lancer la troisième édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif des jeunes Québécois, qui se déroule du 24 août au 2 octobre 2020.

Doté d'une enveloppe d'environ 1,5 M$, cet appel de projets vise à augmenter et à diversifier l'offre d'activités culturelles destinées aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire se déroulant en dehors des heures de classe, en plus de joindre de nouveaux groupes d'âge, soit les jeunes de la petite enfance et du collégial.

Les deux éditions précédentes de l'appel, en 2018-2019 et en 2019-2020, ont permis de soutenir l'ensemble des propositions admissibles, soit plus de 200 projets culturels destinés aux jeunes, de la petite enfance à l'enseignement collégial, à travers toutes les régions du Québec.

Citations :

« Je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui le retour de cet appel de projets qui a connu un grand succès lors des éditions précédentes. L'appel poursuit un double objectif. D'abord, celui d'offrir à nos tout-petits, à nos élèves et à nos étudiants du collégial des activités culturelles diversifiées et de qualité tout au long de leur parcours éducatif, et ce, à la grandeur du Québec. Comme nous évoluons actuellement dans un contexte difficile, il devient d'autant plus important de permettre la pratique d'activités culturelles, qui sont au cœur d'une vie scolaire stimulante. Ensuite, cet appel de projets contribuera à la relance économique du milieu culturel et au soutien de nos artistes, de nos écrivaines et écrivains ainsi que de nos organismes culturels professionnels qui sont durement affectés par la crise sanitaire. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Pour nous, l'éducation et la culture sont indissociables. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision et démontre, une fois de plus, l'importance que notre gouvernement accorde à l'éducation, notre grande priorité nationale. Avec cet appel de projets, nous favoriserons l'épanouissement et la réussite scolaire des jeunes, dont plusieurs seront de retour à l'école dans les prochains jours après de trop longs mois d'absence. Je me réjouis de travailler avec la ministre de la Culture et des Communications à la mise en valeur et à l'appréciation de la culture et de l'expression culturelle dans les écoles du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Liens connexes :

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Francis Bouchard, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Éducation, 418 644-0664; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388