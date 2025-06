Québec lance un chantier pour moderniser l'approche de gestion du patrimoine religieux

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que des travaux permettant une actualisation de l'approche de gestion du patrimoine religieux au Québec seront amorcés prochainement. L'objectif de ce chantier est d'accroître la prévisibilité des interventions de manière générale, d'adapter les critères de soutien aux projets en fonction de l'évolution de la situation et de repenser la collaboration des différents partenaires.

Au printemps 2024, un mandat a été confié à Mme Sylvie Barcelo, ancienne haute fonctionnaire, notamment sous-ministre à la Culture et aux Communications, afin de poser un regard critique sur la gestion du patrimoine religieux immobilier au Québec et de proposer des pistes de réflexion offrant de nouvelles perspectives pour sa gestion. Il en ressort un consensus selon lequel le statu quo n'est pas une option.

Dans ce contexte, le Ministère analysera les projets conjointement avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), un organisme qui possède une expertise de pointe et une connaissance fine du milieu. Cet organisme jouera un rôle important dans le chantier visant à redéfinir l'approche en matière de patrimoine religieux. Les projets seront considérés en fonction de l'urgence d'intervenir et du caractère exceptionnel du bien, en se basant également sur les risques pouvant toucher la sécurité des personnes ou un danger concernant la pérennité d'un bâtiment. Ces investissements se feront sous réserve d'une approbation gouvernementale.

Citations

« Le patrimoine immobilier fait partie du paysage culturel québécois et constitue un bien collectif d'une grande richesse, mais je souhaite d'abord que l'approche globale de gestion en patrimoine religieux soit revue et améliorée. La stratégie actuelle n'est plus viable puisque les demandes dépassent largement notre capacité d'investissement. Parallèlement à ces travaux, nous allons nous assurer d'offrir un accompagnement pour les situations qui nécessitent des interventions urgentes. Dans le contexte où la transformation des lieux de culte s'accélère, cette démarche responsable m'apparaît incontournable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Ministère dévoile aujourd'hui ses nouvelles orientations en matière de gestion financière du patrimoine religieux. Ces dispositions témoignent d'une volonté d'agir et considèrent le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) comme un partenaire de choix pour y arriver. Depuis 1995, le CPRQ est un acteur crédible et incontournable puisqu'il possède une expertise reconnue, comprend les réalités du terrain tout en détenant une vision globale de cet héritage collectif.»

Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

