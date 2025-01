Québec lance trois chantiers stratégiques pour dynamiser la contribution de la forêt privée à la filière forestière

QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Table nationale sur la forêt privée tenue hier, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a annoncé la mise en place de trois chantiers visant à mobiliser l'ensemble des partenaires de la forêt privée dans la recherche de solutions pour répondre à la vision et au constat concernant la forêt privée dévoilés à la suite des Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt.

L'apport des producteurs de forêts privées est important pour assurer l'approvisionnement des différents joueurs de l'industrie forestière au Québec. La ministre souhaite ainsi permettre aux partenaires de participer concrètement à l'identification de pistes de solutions et solliciter leur engagement à proposer des changements dans leurs domaines d'activité respectifs. Ces chantiers porteront notamment sur les sujets suivants :

L'organisation en forêt privée : Le rôle des agences régionales de mise en valeur des forêts privées La responsabilisation accrue de l'ingénieur forestier

La mobilisation des bois : La réglementation municipale et gouvernementale La formation des propriétaires forestiers

L'engagement des propriétaires forestiers : La protection des investissements L'information des propriétaires forestiers



Les trois chantiers seront placés sous la responsabilité du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). À terme, ces chantiers permettront l'élaboration d'un plan d'action impliquant l'ensemble des acteurs de la forêt privée.

De plus, la filière forestière fait actuellement face à beaucoup d'incertitude causée par l'entrée en vigueur, le 30 décembre prochain, du règlement relatif aux chaînes d'approvisionnement sans déforestation et dégradation des forêts (EUDR) de la Commission européenne. Ce règlement, qui oblige les entreprises à fournir la provenance du bois dans leurs produits, a encouragé le MRNF à mettre sur pied un outil pour accompagner les entreprises dans leurs efforts de traçabilité.

Ainsi, le MRNF collabore au projet de plateforme volontaire de traçabilité et de géolocalisation de la fibre de bois du Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB) pour la forêt tant publique que privée. D'ailleurs, à cet effet, pour la forêt privée, le MRNF offre un tout nouveau produit cartographique intitulé « Parcelles de traçabilité du bois en forêt privée » pour se conformer à l'EUDR afin d'exporter des produits forestiers vers l'Union européenne.

Citation :

« Avec ces chantiers, nous visons à augmenter la contribution de la forêt privée à l'approvisionnement de la filière forestière au Québec tout en améliorant l'environnement d'affaires des propriétaires forestiers. Je remercie à l'avance les acteurs de la forêt privée qui prendront part à ces travaux. Cette démarche permettra de redéfinir la forêt de demain et de mettre en place les meilleures approches. Je suis convaincue que nous y parviendrons en travaillant tous ensemble! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

La Table nationale sur la forêt privée, composée de plusieurs intervenants et intervenantes de la forêt privée, se réunit deux fois par année, sous la présidence de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

Les chantiers annoncés s'inscrivent aussi dans la continuité du Plan de mise en œuvre 2023-2025 concernant l'amélioration de l'environnement d'affaires des producteurs forestiers (PMO 2023-2025), annoncé en décembre 2023.

Le constat énoncé par la ministre à la suite des Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt est le suivant : augmenter la contribution de la forêt privée à l'approvisionnement de la filière forestière.

