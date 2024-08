Québec lance l'appel de projets 2024-2025 de recherche en aménagement durable des forêts

QUÉBEC, le 21 août 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) lance son appel de projets annuel ayant pour but de soutenir la recherche en aménagement durable des forêts et de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances. Les universités et les centres collégiaux de transfert de technologies (CCTT) du Québec sont invités à y participer.

Les projets proposés doivent répondre aux besoins prioritaires ciblés par le MRNF en considération des enjeux de la dernière année. Les besoins concernent l'adaptation aux perturbations naturelles ainsi qu'aux changements climatiques et le maintien, voire l'augmentation, de la productivité des écosystèmes forestiers.

Le présent appel porte donc sur des besoins ciblés dans les thèmes suivants :

Besoins des usines et des marchés;

Opérations et coûts d'approvisionnement;

Effets des changements climatiques sur les perturbations naturelles ainsi que sur la santé, la productivité et la résilience des écosystèmes forestiers;

Production de semences et de plants forestiers;

Aménagement forestier et sylviculture;

Régénération et plantations;

Ravageurs forestiers et feux.

Les besoins prioritaires tiennent également compte des activités de recherche déjà en cours à la Direction de la recherche forestière du MRNF, des projets récemment financés et des autres enveloppes de financement disponibles au MRNF.

Principales caractéristiques :

Les projets doivent avoir une durée d'un à trois ans;

Les projets doivent être réalisés par des chercheuses et chercheurs universitaires ou de CCTT (ou de collèges affiliés) du Québec;

La proposition de projet doit être rédigée en français.

Dates à retenir :

Lancement de l'appel de projets : 21 août 2024

Dépôt des propositions de projet : 1 er novembre 2024

novembre 2024 Annonce des résultats : printemps 2025

Le financement peut atteindre un maximum de 300 000 $ par projet pour une enveloppe totale de 1 830 000 $.

Faits saillants :

Depuis 2019, le Ministère a consacré près de 19 M$ au financement de projets d'acquisition de connaissances menés par des partenaires externes.

De cette somme, plus du tiers est en lien avec l'adaptation des forêts et la contribution du secteur forestier à l'atténuation des effets des changements climatiques.

Pour tous les détails concernant l'appel de projets 2024-2025, visitez la page Web qui lui est consacrée.

