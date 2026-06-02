Québec investit pour encourager le sport et les loisirs dans les régions

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, est heureuse d'annoncer une aide financière de 14 311 000 $ pour améliorer le niveau de pratique d'activités physiques, de loisirs, de sports et de plein air de la population dans un cadre sain et sécuritaire. Cette aide est accordée aux unités régionales de loisir et de sport (URLS) qui déploient des activités et des services auprès de différents acteurs locaux, régionaux et nationaux.

Le soutien financier est apporté en vertu du Programme d'aide financière aux unités régionales de services en matière de loisir, de sport, de plein air et d'activité physique (PAFURS). Le PAFURS propose une aide financière aux URLS pour qu'elles puissent offrir des services dans les huit champs d'action suivants : bénévolat; plein air; parcs, espaces récréatifs et équipements; éthique, sécurité et intégrité; sport; activité physique; loisir municipal, scolaire et associatif; et camps de jour et camps de vacances.

Citations :

« Il est important de souligner le travail exceptionnel que réalisent au quotidien les URLS, des ressources indispensables qui permettent d'offrir des services régionaux dans les domaines du loisir, du sport, du plein air et de l'activité physique auprès des organismes du milieu. Je suis très heureuse de pouvoir annoncer cette aide financière qui leur permettra de poursuivre leur mission essentielle au bénéfice de milliers de Québécois amoureux du loisir et du sport! »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Dans nos régions, le sport et le loisir occupent une place essentielle dans la vie des gens. Ce sont des lieux de rencontre, d'engagement et de fierté, qui rassemblent les communautés au quotidien. Cet appui vient soutenir celles et ceux qui font vivre cette réalité sur le terrain et qui permettent à encore plus de citoyens d'y prendre part, partout sur le territoire. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

L'aide octroyée par le ministère de l'Éducation est de 14 311 000 $, par l'intermédiaire du Programme d'aide financière aux unités régionales de services (PAFURS).

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SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]