Québec investit plus de 3,5 M$ dans 20 projets de transformation numérique des mines

QUÉBEC, le 28 août 2024 /CNW/ - Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, annonce l'octroi d'une subvention de 3 540 000 $ au Groupe MISA (Mines, Innovations, Solutions et Applications) pour la réalisation du Parcours Vortex visant à transformer des idées de projets innovants en solutions numériques concrètes et commercialement viables dans le secteur minier. Le Groupe MISA est une ressource en innovation technologique dans le secteur minier.

L'objectif de la démarche est de permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) de créer des solutions d'affaires connectées et de développer des systèmes intelligents pour les activités minières afin de les rendre plus compétitives

Le Parcours Vortex du Groupe MISA répond par ailleurs aux principes de l'économie circulaire en amenant les entreprises à offrir des services plutôt que de miser sur la simple vente de produits, ce qui réduit notamment le gaspillage. Les projets destinés au secteur minier issus du Parcours Vortex pourraient se traduire, par exemple, par la location d'équipements spécialisés autonomes, par l'offre de systèmes de gestion de données avancés ou encore par des outils automatisés d'analyse minéralogique. Ce type de produits dits « connectés », grâce aux technologies de l'information, peut ainsi être partagé par plusieurs utilisateurs ou être acquis comme un service auprès des PME qui l'offrent.

Se déroulant en deux phases, le Parcours Vortex permet au Groupe MISA d'accompagner les entreprises participantes et de soutenir financièrement 20 projets de transformation numérique. À terme, l'initiative contribuera à augmenter l'efficience des activités d'exploitation minière au Québec et permettra notamment à des PME d'ici de se démarquer mondialement en intégrant le potentiel des technologiques numériques dans l'industrie minière.

« Le virage numérique est un pan essentiel du développement de notre secteur minier pour accroître sa compétitivité. En favorisant la collaboration entre les PME innovantes et les entreprises minières, le Parcours Vortex offert par le Groupe MISA ouvre la voie à des activités minières plus efficaces et permet au Québec de maintenir une position concurrentielle sur le marché minier mondial. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Le financement de 3,5 M$ pour le Parcours Vortex du Groupe MISA est un levier puissant pour la transformation numérique de l'industrie minière au Québec. Cette initiative renforce notre capacité à innover et à collaborer avec les PME et les entreprises émergentes québécoises. De plus, elle consolide la position de chef de file mondial de notre secteur minier par l'intégration des technologies avancées pour des activités plus efficaces et durables. Cet appui financier nous permettra de créer une masse critique d'objets connectés propulsant les technologies numériques québécoises, ici et à l'international. »

Alain Beauséjour, directeur général du Groupe MISA

La participation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) au Parcours Vortex s'inscrit dans un des objectifs du Plan d'action 2023-2025 pour la mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (action 2.5.1 : stimuler la transformation numérique des mines).

Plus largement, Vortex découle de l'Offensive de transformation numérique, annoncée en 2020 et pilotée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) pour soutenir la numérisation des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises.

pilotée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) pour soutenir la numérisation des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises. Le coût total du projet est évalué à 27 M$. Il comprend aussi une aide de 10,3 M$ du MEIE et une somme de 13,2 M$ financée par les entreprises participantes.

L'aide financière du MRNF donnera accès à un financement de 50 % des coûts d'exécution des projets réalisés lors de la phase 2 du Parcours Vortex.

