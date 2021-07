Québec investit plus d'un demi-million de dollars pour mieux intégrer les personnes immigrantes dans la région de la Côte-Nord

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, madame Nadine Girault, est fière d'annoncer un soutien financier totalisant 534 539 $ dans la région de la Côte-Nord. Ce soutien financier est octroyé à la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan et à la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC).

Ces partenariats permettront de soutenir la mise en place de projets structurants par les organismes municipaux de la région de la Côte-Nord, qui ont pour objectif de réussir l'intégration des personnes immigrantes qui s'installent dans la région. Plus particulièrement, avec ce soutien financier, la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan et de la MRC de Manicouagan pourront, sur un horizon de trois ans, mettre en œuvre leur plan d'action en matière d'immigration, de diversité culturelle et d'inclusion.

Lancé en octobre 2020, le Programme d'appui aux collectivités découle de la priorité gouvernementale de mieux intégrer les personnes immigrantes et réunit les conditions gagnantes à cette fin en collaboration avec des partenaires municipaux et communautaires. Les ressources et outils déployés permettront aux personnes immigrantes de participer pleinement, en français, à la vie collective.

Citations

« Notre gouvernement est résolument engagé à réussir l'intégration des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. Pour y arriver, il faut développer des liens étroits avec les acteurs municipaux qui œuvrent sur le terrain. L'aide financière accordée dans la région de la Côte-Nord est un moyen complémentaire dans la création d'un milieu de vie où les personnes immigrantes peuvent se développer à la hauteur de leurs ambitions. Ainsi, c'est l'ensemble des acteurs de la collectivité qui bénéficieront d'une diversité riche en talents et en compétences. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« La rareté de la main d'œuvre est un enjeu de premier plan pour les régions et particulièrement sur la Côte-Nord. Je salue le leadership démontré par les acteurs locaux pour accueillir ceux qui souhaitent "Habiter notre Nord" et faciliter leur intégration dans cette belle et grande région afin qu'ils deviennent, à leur tour, de fiers Nord-Côtois. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

