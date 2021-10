Québec investit 900 000 $ pour prévenir et agir contre la violence envers les femmes immigrantes

MONTRÉAL, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, annonce aujourd'hui la mise en place d'un projet pilote visant à appuyer les organismes en soutien aux femmes immigrantes et à contrer la violence envers ces personnes.

Dans le cadre de ce projet, 15 organismes se partageront une aide financière totalisant 900 000 $. Avec cette aide, notre gouvernement souhaite notamment promouvoir la présence d'intervenantes communautaires interculturelles (ICI) dans les régions du Québec. Ces intervenantes feront de l'accompagnement auprès des femmes immigrantes dans le but de contrer la violence et soutenir les victimes. Elles agiront en suivant trois axes : en effectuant des interventions personnalisées auprès des femmes, en offrant de l'information et de la sensibilisation quant aux relations saines et égalitaires et en assurant la liaison entre les femmes et les services spécialisés en matière de violence envers les femmes. Le projet pilote sera par la suite évalué pour en mesurer l'efficacité en termes d'interventions et d'amélioration de l'accessibilité aux ressources pour contrer la violence faite aux femmes.

Cette initiative permet de répondre aux recommandations 4 et 5 du rapport « Rebâtir la confiance », qui insistent sur l'importance de favoriser un meilleur accompagnement des femmes immigrantes victimes de violence. Elle s'inscrit également dans les actions du Plan d'action gouvernemental en violence conjugale 2018-2023. Finalement, elle est complémentaire à deux autres projets en cours, soit l'offre de services d'interprétariat aux femmes immigrantes victimes de violence conjugale, et la formation offerte au personnel terrain sur la violence conjugale.

Rappelons que des ICI sont déjà à l'œuvre dans les domaines de la petite enfance, scolaire, jeunesse et santé. Leur mission est de faire le pont entre les personnes vulnérables et les services et ressources existantes dont elles ont besoin.

Citations :

« La violence conjugale doit cesser et notre gouvernement est pleinement engagé à contrer ce fléau qui nous a particulièrement marqués au cours de la dernière année. Les mesures que nous mettons en place permettront aux femmes immigrantes de disposer de ressources supplémentaires qui visent à prévenir la violence à leur endroit. Je salue l'implication des partenaires et des intervenantes du milieu qui contribuent à un meilleur accompagnement de ces femmes qui immigrent au Québec afin qu'elles puissent y vivre et s'y épanouir en toute sécurité. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Malheureusement, les femmes sont sur-représentées parmi les victimes de violence, surtout les femmes immigrantes. Pendant la pandémie, plusieurs victimes se sont retrouvées isolées, ce qui a contribué à leur vulnérabilité. Pour beaucoup de femmes immigrantes, un meilleur accompagnement s'avère nécessaire afin de mieux répondre à leurs besoins et pour prévenir plus efficacement la violence commise à leur endroit. Notre gouvernement ne ménage pas ses efforts pour s'attaquer à ce problème et je suis très fière de l'annonce d'aujourd'hui. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Liens utiles :

Pour des informations supplémentaires sur les engagements du MIFI à l'intention des femmes immigrantes et racisées : https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/secretariat-condition-feminine/publications/

Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (action 5.1.1).

Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 (action 5).

Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023 (action 47).

Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie (action 4.4).

