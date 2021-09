Québec investit 329 038 $ pour mieux intégrer les personnes immigrantes dans Lanaudière

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, madame Nadine Girault, est fière d'annoncer un soutien financier de 329 038 $. Ce soutien financier est octroyé à cinq municipalités régionales de comté (MRC) de la région de Lanaudière dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC).

Ces partenariats permettront de soutenir la mise en place de projets structurants par les organismes municipaux de la région de Lanaudière qui ont pour objectif de favoriser, par l'engagement collectif de la communauté, l'intégration citoyenne et la pleine participation des personnes immigrantes qui s'installent dans la région. Plus particulièrement, avec ce soutien financier, les MRC d'Autray, de Joliette, de Matawinie, de L'Assomption et Les Moulins pourront élaborer ou mettre en œuvre, au cours de l'année 2021-2022, leur plan d'action en matière d'immigration, de diversité culturelle et d'inclusion.

Lancé en octobre 2020, le Programme d'appui aux collectivités découle de la priorité gouvernementale de mieux intégrer les personnes immigrantes et réunit les conditions gagnantes à cette fin en collaboration avec des partenaires municipaux et communautaires. Les ressources et outils déployés permettront aux personnes immigrantes de participer pleinement, en français, à la vie collective.

Citations

« Notre gouvernement est résolument engagé à réussir l'intégration des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. Pour y arriver, il faut développer des liens étroits avec les acteurs municipaux qui œuvrent sur le terrain. L'aide financière accordée dans la région du Lanaudière est un moyen complémentaire dans la création d'un milieu de vie où les personnes immigrantes peuvent se développer à la hauteur de leurs ambitions. Ainsi, c'est l'ensemble des acteurs de la collectivité qui bénéficieront d'une diversité riche en talents et en compétences. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je salue nos MRC de la belle région de Lanaudière pour réaliser des actions dynamiques qui contribuent à la réussite de l'intégration des personnes immigrantes qui s'installent sur le territoire. Je suis fière de voir la communauté travailler en concertation pour réaliser des actions qui favorisent le vivre-ensemble. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier

Lien connexe :

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/index.html

Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration sur les réseaux sociaux :

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Tableau des ententes -- Programme d'appui aux collectivités

LANAUDIÈRE

Municipalités Projets Montant de la subvention

PAC 2021-2022 MRC D'Autray Élaboration du plan d'action et mise en œuvre de la mesure de transition 40 250 $ MRC de Joliette Élaboration du plan d'action 25 025 $ MRC de Matawinie Élaboration du plan d'action et mise en œuvre de la mesure de transition 37 500 $ MRC de L'Assomption Mise en œuvre du plan d'action 161 363 $ MRC Les Moulins Élaboration du plan d'action et mise en œuvre de la mesure de transition 64 900 $

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source: Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél.: 418 644-2128; Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél.: 514 940-1630

Liens connexes

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/