Québec investit 1,3 M$ supplémentaires pour la modernisation de l'aérogare de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, ainsi que le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, annoncent un investissement supplémentaire de 1 339 982 $ remis à la Ville de Trois-Rivières pour la modernisation des infrastructures de l'aéroport, pour un total de 6 M$ de la part du gouvernement du Québec.

Le projet consiste principalement à construire une nouvelle aérogare et à rénover l'aérogare existante qui date de 1963. À ces travaux s'ajoutent l'asphaltage du stationnement et l'acquisition d'équipements mobiles pour les opérations aéroportuaires. L'aérogare actuelle sera conservée en raison de sa valeur patrimoniale et sera reconfigurée en salle d'attente pour les passagers. Les autres zones de l'aéroport seront aménagées dans le tout nouveau bâtiment qui comprendra deux étages. Une fois les travaux terminés, la superficie de l'aérogare passera de 387 m2 à 2 179 m2.

Citations :

« Une infrastructure moderne et adaptée aux besoins et au potentiel de croissance est nécessaire pour favoriser le développement de la Mauricie. L'aérogare de Trois-Rivières s'impose comme un leader puisqu'il se démarque grâce à la forte présence du secteur aéronautique au cœur de ses installations. Je tiens aussi à souligner tout le travail de mes collègues Simon Allaire et Jean Boulet dans l'évolution de ce dossier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La bonification à la subvention accordée pour l'agrandissement de l'aérogare est une excellente nouvelle pour la population de Trois-Rivières ainsi que pour la région de la Mauricie. Notre gouvernement a toujours à cœur le développement économique des régions et cet important investissement s'inscrit dans la réalisation de cet objectif. Les infrastructures, qui datent de plus de 60 ans, seront améliorées et modernisées, afin de répondre aux besoins actuels et futurs des usagers qui attendent impatiemment l'aboutissement de ce projet. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'aide financière supplémentaire pour la modernisation de l'aérogare est une annonce importante pour les citoyens de Maskinongé! Notre gouvernement met l'accent sur notre développement économique ainsi que sur l'industrie de l'aéronautique, et cet investissement majeur en témoigne. C'est un projet de premier plan qui contribuera grandement à l'essor économique de notre région. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

Faits saillants :

La somme annoncée aujourd'hui s'ajoute aux montants accordés précédemment, par l'intermédiaire du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR), à la Ville de Trois-Rivières pour ce même projet :

3 407 143 $ en 2021;



1 251 730 $ en 2022.

Le Ministère sur les médias sociaux :

facebook.com/TransportsQc

twitter.com/TransportQc

instragram.com/transports_quebec/

linkedin.com/company/ministere-des-transports-du-quebec/

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444. Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724