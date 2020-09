Québec International et Raymond Chabot Grant Thornton initient des actions concertées visant la transformation numérique et technologique

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Québec International et Raymond Chabot Grant Thornton sont heureux de consolider leurs efforts afin d'appuyer les entreprises de la région dans l'amorçage de leur transformation numérique. Entre le 24 septembre et le 29 octobre 2020, les dirigeants et les entrepreneurs sont invités à participer à l'initiative Manufacturier numériQC, une série de six conférences virtuelles dédiées à l'innovation et aux technologies.

Pour faire face aux défis des années à venir et saisir les occasions d'affaires, Québec International et Raymond Chabot Grant Thornton collaborent afin de soutenir les petites et moyennes entreprises manufacturières dans leur transition numérique et technologique. Selon M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International, « La transformation numérique se déploie de plus en plus dans le paysage industriel. Or, la croissance des entreprises passe certainement par l'industrie 4.0, c'est un élément essentiel pour assurer la prospérité économique de la région et du Québec. »

Organisé avec le concours d'Investissement Québec, Manufacturier numériQC invite les petites et moyennes entreprises (PME) à réussir leur transformation numérique et à mener à bien leurs projets afin de demeurer productives et compétitives. Avec la présentation de modèles de numérisation et d'optimisation réalisables, efficaces et adaptées à la réalité manufacturière du Québec, la programmation s'articule sur l'expérience d'entreprises d'ici et l'échange, notamment avec les six conférences ci-dessous :

24 septembre 2020 | Produits Exact et Festo Didactique

1er octobre 2020 | FISO et APN Global

8 octobre 2020 | Labplas

15 octobre 2020 | Groupe Leclerc et A7 Intégration

22 octobre 2020 | Robotiq

29 octobre 2020 | Métal Bernard

Pour bien entamer son virage numérique : l'audit 4.0

« Dans un nouveau contexte d'affaires qui exige davantage d'agilité et d'innovation de la part des entreprises manufacturières soutenant la prospérité économique, la transformation numérique et technologique se révèle un moteur essentiel de relance, voire de pérennité des entreprises. Le rattrapage ne suffit plus. Les entreprises doivent investir de façon soutenue pour assurer toujours plus de gains en efficacité, pour augmenter les revenus, pour combler la pénurie de main-d'œuvre et pour relever le défi de la compétitivité mondiale », indique l'associée en Conseil en management et leader de la pratique 4.0 de Raymond Chabot Grant Thornton, Mme Nancy Jalbert, CPA, CA. « Toute entreprise doit relever le défi du 4.0 et ce virage se doit d'être préparé. L'audit industrie 4.0 demeure l'un des éléments structurants pour entamer un réel virage numérique, surtout grâce à la subvention offerte par Investissement Québec et pour laquelle des experts de notre firme sont accrédités pour accompagner les entreprises », ajoute Mme Jalbert.

Des rendez-vous instructifs et structurants pour réussir la transformation numérique

Les dirigeants et les entrepreneurs sont invités à assister à ces conférences à travers lesquelles des solutions pour améliorer leur production seront proposées. Les gestionnaires pourront voir tout le potentiel du numérique pour leur entreprise manufacturière et comment une transformation numérique se révèle un investissement porteur d'avenir pour les entreprises.

Pour toute question ou information supplémentaire sur les conférences de Manufacturier numériQC, cliquez ici.

Inscription : cliquez ici

Consultez la vidéo de l'entreprise Festo Didactique

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

À propos de Québec International

Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de développement économique régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca.

