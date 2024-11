LE FORUM DE L'INDUSTRIE DE LA SANTÉ DE QUÉBEC DE RETOUR POUR UNE 18E ÉDITION

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Forum de l'industrie de la santé de Québec (FISQ) sera de retour les 4 et 5 décembre au Centre des congrès de Québec. Organisé par Québec International et Québec VITAE, cet événement est un incontournable pour s'inspirer, réfléchir et contribuer à améliorer notre écosystème de santé.

Autour de thématiques portant sur la santé de la femme et la régionalisation des soins, des conférenciers et panélistes de renom partageront leurs expertises et une analyse approfondie menant vers de nouvelles pistes de solutions. De plus, un espace B2B sera offert comme lieu tout indiqué pour réseauter entre pairs et créer de nouveaux contacts.

« Nous sommes fiers de tenir un des plus gros événements du genre au Québec, ici, dans la région. Les entreprises, établissements de santé, réseaux académiques et décideurs répondent présents au FISQ depuis maintenant 18 ans, contribuant ainsi à faire de Québec un pôle dynamique et attractif en sciences de la vie et technologies de la santé. » - Carl Viel, président-directeur général de Québec International

« Le FISQ 2024 s'annonce comme un carrefour stratégique dans les discussions autour de la transformation du système de santé québécois, coïncidant avec la création de Santé Québec. Ce moment charnière appelle à la mobilisation de notre écosystème. Il servira de catalyseur, réunissant décideurs, innovateurs et professionnels de santé pour façonner l'avenir des soins au Québec. À travers un programme diversifié, nous visons à stimuler des échanges fructueux et à faire émerger des solutions novatrices répondant aux défis complexes de notre réseau de santé en mutation. » - Christophe Manhes, directeur de Québec VITAE

« C'est tout l'écosystème des sciences de la vie qui est à nouveau convié à ce rendez-vous qu'est le FISQ. La table sera mise pour faire converger l'expertise collective et faire de notre événement un lieu de rencontres d'idées et de collaborations au profit de l'innovation en santé. » - Valérie Viau, codirectrice de la programmation du FISQ et présidente-directrice générale de W-Synchronicité Inc.

Le FISQ est un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs des sciences de la vie et des technologies de la santé, des hauts dirigeants aux jeunes pousses, en passant par les établissements du réseau de la santé, les scientifiques, les universitaires et les investisseurs du secteur.

Le FISQ 2024 est présenté par AbbVie, Association canadienne du médicament générique, AstraZeneca, Laboratoires Abbott, Médicaments Novateurs Canada, Pfizer et Pharmascience. Merci aussi à bioMérieux Canada Inc., gouvernement du Québec, IQVIA, Johnson & Johnson, Quantino, Roche Canada, AMGEN, BD, Boehringer Ingelheim, Edwards Lifesciences Canada, Groupe Pharmaceutique Duchesnay, GSK, Hologic, Incyte, Merck, Fondaction, Moderna, Organon et TACT.

À propos de QI

Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de développement économique régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le quebecinternational.ca.

À propos de Québec VITAE

Québec VITAE, marque déposée de Québec International, est un réseau d'experts voué à l'essor et à la croissance de l'écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) de la grande région de Québec. Il s'assure de tout mettre en place pour développer une industrie plus forte, plus compétitive, plus performante, et plus reconnue au pays et à l'international. Pour en savoir plus, consultez le quebecvitae.com.

Source : Isabelle Cloutier, Conseillère principale - Relations de presse et communications publiques, Québec International, 418 681-9700, poste 220, [email protected]