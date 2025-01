Québec hausse le financement de l'Institut des mines du Québec

VAL-D'OR, QC, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et le député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, annoncent aujourd'hui une bonification du financement accordé à l'Institut national des mines du Québec (INMQ). Celui-ci passe ainsi de 1 million de dollars à 1,5 million de dollars pour l'exercice financier 2024-2025.

Grâce à cette aide financière, l'INMQ pourra poursuivre ses activités et renforcer sa capacité à former des travailleurs dans le secteur minier, un secteur névralgique pour le développement socioéconomique du Québec. Cette bonification vise à reconnaître l'évolution de son mandat et de son rôle-conseil auprès des autorités gouvernementales.

Rappelons que l'INMQ a pour mission de soutenir le gouvernement du Québec dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de renforcer la formation de la main-d'œuvre en optimisant les moyens disponibles et en travaillant de concert avec les acteurs de l'industrie minière. L'INMQ contribue ainsi à améliorer la productivité et la compétitivité du Québec, et ce, dans une perspective de développement durable.

« La formation minière québécoise est reconnue pour sa qualité et son influence, tant ici qu'à l'international. Cette hausse du financement accordée à l'INMQ témoigne de notre engagement à renforcer l'éducation dans le secteur minier, un domaine stratégique pour l'avenir du Québec. En soutenant l'organisation, nous offrons à nos jeunes la possibilité de développer les compétences essentielles pour réussir dans une industrie en constante évolution. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de l'INMQ pour son travail, qui est toujours de très grande qualité, ainsi que pour son engagement continu à renforcer les liens entre le secteur minier et le milieu de l'éducation. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« L'industrie minière revêt une importance capitale pour tout le Québec. En plus des redevances, elle permet aux gens d'ici de développer des compétences de niveau international. Grâce à son importance dans cet écosystème, l'INMQ peut effectuer la recherche nécessaire, tout en mettant en lumière les métiers et professions d'avenir. Il propulse la réalisation de projets de formations judicieux afin d'assurer des programmes d'avant-garde qui rayonnent à l'international dans le domaine minier. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« L'Institut national des mines du Québec joue un rôle crucial dans la formation de travailleurs miniers, un secteur clé pour le développement économique durable du Québec. Cette bonification du financement démontre l'engagement de notre gouvernement à soutenir l'innovation et la compétitivité de notre industrie minière, tout en veillant à ce que les travailleurs de demain soient bien préparés aux défis de cette industrie en constante évolution. Grâce à l'INMQ, nous assurons non seulement la pérennité de ce secteur, mais aussi sa capacité à répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de demain. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Cette annonce démontre bien la pertinence d'une organisation comme la nôtre, qui est devenue au fil du temps une référence nationale et internationale en ce qui concerne les compétences et la formation nécessaires à un secteur minier plus compétitif et plus durable. »

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale de l'Institut national des mines

