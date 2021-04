Québec et Montréal investissent 24 M$ pour mieux intégrer les personnes immigrantes dans la métropole

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal concluent une entente prévoyant une aide financière de 12 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'entente prévoit une contribution égalée de 12 millions de dollars de la Ville de Montréal, pour atteindre un investissement totalisant 24 millions de dollars.

L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, et par la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, en compagnie de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

Le financement découlant de cette entente réitère la volonté commune du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal de soutenir la réalisation d'activités structurantes, entre 2021 et 2024, dans la métropole pour faciliter l'intégration, en français, des personnes immigrantes et de mettre en place des initiatives en collaboration avec des partenaires communautaires et avec divers acteurs du milieu, alors que plus de 70 % de l'immigration destinée au Québec s'installe sur le territoire montréalais.

« L'intégration des personnes immigrantes est une responsabilité collective et l'entente conclue avec la Ville de Montréal traduit la volonté de notre gouvernement d'y travailler de concert avec cet important partenaire. Le fort pouvoir d'attraction de notre métropole s'accompagne d'importants défis. Notre gouvernement fait de l'intégration et de la francisation des personnes immigrantes une priorité. Avec ce financement, nous voulons créer les conditions gagnantes pour la pleine participation, en français, des personnes immigrantes dans des emplois de qualité, à la hauteur de leurs compétences. Métropole francophone de l'Amérique du Nord et locomotive économique du Québec, Montréal pourra ainsi s'appuyer sur une diversité dynamique et profitable au développement économique, culturel et social de la nation québécoise. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la région des Laurentides

« En tant que principale porte d'entrée des personnes immigrantes au Québec, notre métropole joue un rôle de premier plan dans leur intégration. L'entente entre le gouvernement du Québec et la Ville permet de bonifier et de renforcer les services déployés pour répondre à leurs besoins. La diversité de notre métropole inclusive et ouverte est une des forces vives qui permet à Montréal de se démarquer. Je souhaite qu'avec l'annonce d'aujourd'hui, les personnes qui choisissent de venir vivre ici puissent continuer de s'épanouir et de participer pleinement à l'affirmation de Montréal, tout en consolidant la place et la vitalité du français. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette entente est une excellente nouvelle pour les personnes immigrantes de Montréal qui, malgré les avancées en matière d'intégration, sont tout de même confrontées à des défis importants. Grâce à ce soutien financier significatif du gouvernement du Québec et aux plus récentes données différenciées sur la situation montréalaise des personnes immigrantes, Montréal, en collaboration avec les forces vives de la communauté, pourra relever ces défis par le soutien et la réalisation de près de 200 initiatives ou projets locaux et métropolitains. Les personnes immigrantes contribuent grandement à la vitalité et au développement de Montréal. Cette entente contribuera à favoriser leur participation pleine et entière à la société montréalaise, tout en contribuant à lutter contre les discriminations et à valoriser le caractère francophone de la métropole. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

