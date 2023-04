Québec dévoile son Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique

SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Afin de maintenir le rôle de chef de file du Québec et de favoriser la croissance harmonieuse de l'acériculture sur les terres du domaine de l'État, le gouvernement du Québec rend public son Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en compagnie de M. Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

De manière cohérente avec l'essor de l'industrie acéricole québécoise et en raison, notamment, de la hausse de la consommation mondiale de sirop d'érable, la demande pour l'exploitation d'érablières en forêt publique a augmenté. Le Plan directeur a donc pour objectif d'encadrer, à l'échelle provinciale, le développement de cette industrie à court, moyen et long termes en établissant des orientations stratégiques à respecter.

Le Plan directeur a été élaboré à la suite d'une consultation publique en ligne lancée en mai 2022 et grâce à la participation des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, du Conseil de l'industrie forestière du Québec et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ces partenaires se sont réunis à maintes reprises au sein de la Table stratégique provinciale sur l'acériculture, une nouvelle instance qui sera maintenue.

Pour assurer la mise en œuvre d'actions concrètes afin d'atteindre les orientations et les objectifs du Plan directeur, le gouvernement du Québec a également rendu public le Plan d'action pour le développement de l'acériculture en forêt publique. La Table stratégique a d'ailleurs participé à l'élaboration des mesures découlant du Plan d'action. Ce plan d'action se veut évolutif afin de s'adapter aux prochaines années en forêt publique.

Faits saillants :

La production acéricole fait partie du patrimoine québécois et représente une activité économique majeure pour le Québec et ses régions.

Le Québec représente en moyenne 92 % de la production canadienne et 71,4 % de la production mondiale de sirop d'érable.

Citation :

« Notre gouvernement agit pour appuyer les productrices et les producteurs acéricoles d'ici et pour soutenir la promotion des produits de l'érable, véritables emblèmes du Québec. Grâce au Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique et au Plan d'action que nous rendons publics aujourd'hui, nous sommes en bonne position pour favoriser une conciliation optimale des usages du territoire public afin de répondre à la demande mondiale croissante pour notre sirop d'érable. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Les produits de l'érable font la fierté du Québec ici comme ailleurs dans le monde et avec l'annonce aujourd'hui, notre gouvernement envoie un message clair en faveur d'un développement coordonné de notre acériculture en forêt publique. Les partenaires de la Table stratégique se sont dotés d'actions communes pour mieux planifier la croissance actuelle et future de cette industrie partout dans nos régions. Maintenant, la filière acéricole a des outils additionnels pour poursuivre son développement. Je remercie toutes les personnes engagées autour de la table qui ont contribué l'annonce d'aujourd'hui. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Liens connexes :

Annexe

Devant l'augmentation de la consommation mondiale de sirop d'érable et la croissance de l'industrie acéricole, la demande pour obtenir des permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles a graduellement augmenté. Dans les différentes régions administratives présentant un potentiel acéricole, des orientations ont été adoptées pour permettre le développement de l'acériculture en forêt publique.

Le Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique a donc pour objectif d'encadrer, de manière cohérente à l'échelle provinciale, le développement de l'acériculture en forêt publique.

Pour ce faire, le Plan directeur comporte :

un portrait de l'acériculture au Québec, de même qu'un portrait de l'industrie forestière dans les régions acéricoles;

un résumé du cadre légal et réglementaire régissant actuellement l'acériculture au Québec;

des orientations stratégiques pour le développement de l'acériculture en forêt publique et les différents objectifs qui en découlent.

Six orientations stratégiques sont mises en place et constituent des références destinées à guider et à influencer la gestion de l'acériculture en forêt publique à court, moyen et long terme. Les orientations stratégiques sont les suivantes :

Orientation 1 : Offrir des superficies aux entreprises acéricoles dans le cadre d'une augmentation de contingent.

Orientation 2 : Développer l'acériculture en forêt publique de façon à contribuer à l'approvisionnement des usines de transformation du bois.

Orientation 3 : Établir la juste valeur locative des érablières en forêt publique.

Orientation 4 : Optimiser les processus d'attribution de contingent et de délivrance de permis d'intervention acéricole.

Orientation 5 : Développer l'acériculture en forêt publique de façon durable.

Orientation 6 : Pérenniser la collaboration entre les partenaires du secteur forestier afin de favoriser le développement de l'acériculture en forêt publique.

Le Plan d'action pour le développement de l'acériculture en forêt publique, pour sa part, est l'outil qui concrétise les orientations stratégiques et les objectifs précisés dans le Plan directeur. Il permet de planifier l'ensemble des actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de la démarche de développement de l'acériculture en forêt publique.

Source : Flore Bouchon Attachée de presse et responsable des communications Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts,

ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 514 264-1202 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts