Québec dévoile l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue

AMOS, QC, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, a dévoilé aujourd'hui l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'établira au Vieux-Palais d'Amos. Le premier palais de justice de l'Abitibi sera donc parmi les premiers établissements du réseau à accueillir les Québécois. Cet investissement de près de 25 M$ permettra à l'Abitibi-Témiscamingue de mettre en valeur son histoire, son patrimoine et ses héros locaux.

Construit en 1922, ce bâtiment historique a été sélectionné notamment pour son architecture représentative du style Beaux-Arts et sa situation géographique dans l'ancien « chef-lieu » administratif et judiciaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis 2006, il est également un lieu de diffusion culturelle et historique bien ancré dans la région.

À l'instar de l'ensemble du réseau, l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue sera aménagé de manière à devenir un lieu d'exposition immersif en plus d'inclure un café offrant des produits québécois locaux et une salle multifonctionnelle propre à l'interaction et à la diffusion culturelle. Cette offre novatrice et complémentaire au réseau existant sera organisée par le Musée de la civilisation, propriétaire des Espaces bleus, en collaboration avec les instances et les organisations locales et régionales, incluant les nations autochtones.

Rappelons qu'en plus de contribuer à la santé économique du Québec en raison, notamment, de leur attractivité touristique, les Espaces bleus joueront un rôle de premier plan dans le sentiment de fierté et l'identité des Québécoises et des Québécois.

« Je suis très fier d'annoncer la réalisation de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue, l'un des tout premiers du réseau qui mettra en valeur l'histoire du peuple québécois, notre culture et notre patrimoine. On a choisi le Vieux-Palais d'Amos pour cet Espace bleu pour sa beauté et parce qu'il représente en quelque sorte le développement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue au début du 20e siècle. C'est un beau symbole de la fierté des gens d'Amos et de l'Abitibi-Témiscamingue. En plus, on fait d'une pierre deux coups puisqu'on viendra préserver et rénover cet édifice qui fait partie de notre patrimoine collectif. Soyons fiers d'être Québécois, soyons fiers de l'Abitibi-Témiscamingue. La fierté, c'est un moteur puissant qui nous motive à continuer à développer chacune de nos régions. C'est de cette façon qu'on va continuer de faire grandir notre belle nation. »

François Legault, premier ministre

« Les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue peuvent être fiers de leur région et de leur contribution à l'histoire du Québec. Avec l'annonce de l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue au Vieux-Palais d'Amos, notre gouvernement souhaite valoriser cette contribution à travers ce bâtiment patrimonial. Grâce au réseau des Espaces bleus, l'accès et la participation des citoyens à la culture s'en trouveront grandement bonifiés, et ce, à la grandeur du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Vieux-Palais est un excellent choix pour accueillir le réseau des Espaces bleus en Abitibi-Témiscamingue. L'endroit où il est situé, à Amos, est une ville centrale et culturellement active qui a notamment vu naître plusieurs personnalités importantes du paysage québécois. Je suis convaincue que la requalification de ce bâtiment patrimonial consolidera le dynamisme culturel déjà réputé de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Le Vieux-Palais d' Amos devient l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue.

d' devient l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue. Celui-ci s'ajoute au pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec, qui constituera la tête du réseau des Espaces bleus.

Le 10 juin 2021, le gouvernement du Québec annonçait les Espaces bleus, un investissement de 259 M$ dans un vaste réseau culturel, social et touristique.

