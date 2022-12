Québec dépose son plan d'immigration pour l'année 2023

QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le Plan d'immigration du Québec 2023.

Avec ce plan, le gouvernement du Québec maintient le cap sur ses cibles d'immigration afin que les personnes immigrantes puissent continuer de contribuer à la prospérité de toutes les régions du Québec. Plus précisément, ce plan prévoit l'admission de 49 500 à 52 500 personnes immigrantes permanentes en 2023 et s'appuie sur des orientations adoptées dans le cadre de la Planification pluriannuelle 2020-2022, qui a fait l'objet d'une consultation publique à l'été 2019.

Le Plan d'immigration du Québec 2023 reprend ainsi les cibles régulières prévues dans le Plan d'immigration du Québec 2022. De légers ajustements ont été apportés dans certaines catégories afin de prendre en compte des spécificités propres à certains programmes d'immigration.

Au cours de l'année 2022, le Québec a assuré un suivi rigoureux de la réalisation de ses cibles et a réitéré au gouvernement fédéral l'importance de les respecter. Les cibles régulières du Plan d'immigration 2022, auxquelles s'ajoutent les admissions non réalisées en 2020 en raison de la pandémie, sont en voie d'être atteintes.

L'exercice de consultation qui aura lieu en 2023 mènera à la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration qui entrera en vigueur en 2024 et nous guidera pour les années à venir. Ce sera l'occasion de présenter les mesures proposées, notamment en ce qui concerne la protection de la langue française, et d'entendre la société civile sur les futures orientations en matière d'immigration, de francisation et d'intégration.

Depuis quatre ans, le gouvernement du Québec travaille à l'amélioration du système d'immigration afin qu'il réponde aux besoins socio-économiques, et ce, dans le respect de la capacité d'accueil et d'intégration de la société québécoise.

Citation :

« Les personnes immigrantes apportent une diversité de talents au Québec et tout doit être mis en place pour faciliter leur parcours d'intégration. Ce plan d'immigration s'accompagne de mesures importantes en francisation et en intégration. Notre gouvernement souhaite que l'immigration contribue à l'économie québécoise dans toutes ses régions ainsi qu'à la vitalité de la langue française. J'invite les partenaires et les parties prenantes à se faire entendre en 2023 lorsque nous mènerons les consultations sur la planification pluriannuelle. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Le plan vise l'admission de 49 500 à 52 500 personnes immigrantes en 2023.

La part des personnes immigrantes admises découlant de la sélection québécoise devrait être d'environ 74 % des admissions planifiées.

L'immigration économique devrait représenter environ 65 % des admissions planifiées.

La part des personnes adultes déclarant connaître le français dans l'immigration économique serait de 79%.

La proportion de personnes immigrantes connaissant le français au moment de leur admission devrait s'établir autour de 66 % des admissions planifiées.

Lien connexe :

Le Plan d'immigration du Québec 2023 est disponible à l'adresse suivante :

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/plan-immigration/PL_immigration_2023_MIFI.pdf

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Alexandre Lahaie, Directeur adjoint, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tel. 450 210-1789; Renseignements :Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630