Québec continue de soutenir l'amélioration du transport collectif à travers la province

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle le Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) pour la période 2025-2028. Doté d'un budget de 1 013,9 M$, le PADTC vise à accroître l'utilisation du transport collectif sur l'ensemble du territoire québécois par l'amélioration des services et par la promotion de modes de transport autres que l'automobile.

Ainsi, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, confirment que le gouvernement continue d'accompagner les organismes municipaux dans leurs efforts pour mettre en place et améliorer les services de transport collectif sur leur territoire.

Citations

« En investissant plus d'un milliard de dollars au cours des prochaines années dans le développement du transport collectif, notre gouvernement poursuit son soutien auprès des municipalités et des sociétés de transport en vue de l'amélioration des services offerts à la population. Investir dans le transport collectif, c'est encourager le développement économique et social des régions du Québec et bonifier la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les Québécoises et les Québécois veulent des solutions simples pour se déplacer, sans que ça leur complique la vie. En appuyant le transport collectif et en le rendant plus attrayant, on facilite les déplacements et on réduit les émissions de GES. Voilà pourquoi nous allons continuer de soutenir activement les municipalités qui développent une offre de mobilité au service de la population. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime

Faits saillants

Les autres changements peuvent être consultés sur la page Web : Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC).

Le PADTC vise à contribuer à l'atteinte des objectifs et des cibles de la Politique de mobilité durable - 2030 et est cohérent avec les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Le marché du carbone contribue de manière importante au financement du PADTC.

Liens connexes

Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC)

Plan pour une économie verte 2030

Politique de mobilité durable - 2030

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 438 526-8750, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991