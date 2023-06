Québec.ca/SantéMentale - Un accès aux soins et aux services en santé mentale plus cohérent et accessible

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce qu'une section Web de Québec.ca consacrée à la santé mentale permet à la population de trouver, dans un seul et unique endroit, les informations ainsi que les ressources d'aide et de soutien disponibles.

En misant sur une approche centrée sur l'utilisateur, avec un contenu clair et cohérent, Québec.ca/SantéMentale permet à la population d'accéder à de l'information pertinente qui l'aidera à reconnaître les signes et symptômes associés à un trouble mental, trouver des conseils pour surmonter des moments de vie difficiles ou encore en savoir plus sur les services offerts en communauté notamment en lien avec le trouble mental, le rétablissement et les droits et recours.

L'internaute peut aussi, au moment et à l'endroit de son choix, accéder aux outils numériques d'autosoins, trouver du soutien pour évaluer ses besoins ou, grâce à un nouveau répertoire de ressources en santé mentale, trouver la ressource d'aide la plus appropriée à son besoin. Le site Web inclut notamment une section destinée aux jeunes et une autre pour les intervenants concernés du réseau de la santé et des services sociaux.

Notons que de l'information concernant la santé mentale était déjà disponible en ligne sur Québec.ca, mais d'importants travaux ont été réalisés au cours des derniers mois afin de bonifier cette section et ainsi faciliter l'accès aux services de santé mentale à travers des soins par étapes adaptés aux Québécois. Ainsi, la navigation de la section Web est désormais plus intuitive pour les personnes qui la consultent et permet de faire connaître rapidement les différentes ressources et les interventions numériques.

Cette nouvelle section évoluera au courant des prochains mois afin d'offrir encore plus de contenus et d'outils numériques d'autosoins pour différentes cibles de la population.

« Nous souhaitons que Québec.ca/SantéMentale devienne une référence permettant de trouver rapidement les ressources les plus utiles. En tout temps, partout au Québec, la population peut y trouver l'information tant pour maintenir une bonne santé mentale que pour obtenir de l'aide dans un organisme communautaire ou dans un établissement du réseau de la santé à proximité. En cas de besoin, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide : en parler, c'est commencer à aller mieux. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

En conformité avec la Stratégie d'accélération et d'intégration de la santé mentale numérique, le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite valoriser davantage l'utilisation des données en santé, afin d'intégrer le numérique dans la prestation de soins et de services, améliorer la fluidité et la qualité des services de santé ainsi que de favoriser la recherche et l'innovation.





D'ailleurs, les applications mobiles et en ligne sont validées scientifiquement et elles ont démontré leur efficacité pour améliorer la santé mentale ou réduire les symptômes associés à des troubles mentaux, qu'ils soient légers, modérés ou plus graves.





Cette action découle d'un engagement ferme du gouvernement du Québec d'améliorer l'accès aux soins et aux services en santé mentale qui s'inscrit dans le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 « S'unir pour un mieux-être collectif ».

