Ouverture de nouvelles places d'hébergement de répit à lévis

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a souligné aujourd'hui, au cours d'une visite dans la région, l'ouverture de quatre nouvelles places d'hébergement de répit à la Maison du Quartier, située dans le secteur Charny, à Lévis.

Cette nouvelle ressource vise à soutenir les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que leurs familles, en leur offrant un environnement adapté, sécuritaire et bienveillant.

Entourant le Ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, de gauche à droite, Daniel Berlinguette-Poulin, directeur du bureau de circonscription de la Députée des Chutes-de-la-Chaudière et représentant de l’élue, Stéphanie Simoneau, directrice générale adjointe, Programme sociaux et de Réadaptation au CISSS de Chaudière-Appalaches, Catherine Plante, directrice de la Maison de Quartier du secteur de Charny à Lévis, Isabelle Paré, directrice du Programme en Déficience, Autisme et Réadaptation, au CISSS de Chaudière-Appalaches et Patrick Simard, le Président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches. (Groupe CNW/Cabinet du ministre responsable des Services sociaux) Lors d’une visite du Ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, à la Maison de Quartier du secteur de Charny à Lévis, pour souligner l’ouverture de nouveaux lits de répit pour des personnes vivant avec des déficiences et troubles de spectre de l’autisme 0 -100 ans, ce dernier est accompagné d’usagers et de représentants de l’organisme ainsi que de représentants du CISSS de Chaudière-Appalaches. (Groupe CNW/Cabinet du ministre responsable des Services sociaux)

Cette annonce s'inscrit dans la foulée de la réorganisation de l'offre régionale de répit avec hébergement en Chaudière-Appalaches, à la suite de la fermeture, en décembre 2023, de la Maison Gilles-Carle située à Saint-René, en Beauce. Cette dernière offrait auparavant 11 places de répit pour les personnes aînées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée.

Citations :

« Répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap et leurs proches est une priorité pour notre gouvernement. Cette réorganisation permet de rapprocher les services des milieux de vie des familles, tout en élargissant l'accès à des clientèles plus diversifiées. Je salue l'engagement des équipes du CISSS de Chaudière-Appalaches et de la Maison du Quartier qui ont rendu cette réalisation possible. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis très heureuse de l'ajout de ces nouvelles places d'hébergement de répit dans ma circonscription. Celles-ci viennent répondre à un besoin bien réel pour de nombreuses familles de Lévis et des environs. C'est définitivement en rapprochant les services des gens que l'on bâtit une société plus inclusive et solidaire. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Dans le cadre de la réorganisation, deux pôles régionaux ont été retenus pour y offrir des places de répit : l'axe Sud, à Saint-Georges, en partenariat avec la Coopérative Aide Chez-Soi de Beauce , où sept lits ouvriront en 2025, l'axe Nord, à Lévis (secteur Charny ), en partenariat avec l'Association des personnes handicapées de Lévis Inc. - Maison du Quartier, où les quatre nouveaux lits sont disponibles depuis janvier 2025;

Un budget récurrent de 317 000 $ a été accordé pour le fonctionnement, en plus d'un montant non récurrent de 50 000 $ pour soutenir le démarrage de ce projet de répit.

