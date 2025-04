Une première au Québec - Nomination de Marie-Ève Brunet-Kitchen à titre de commissaire au bien-être et aux droits des enfants

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, se réjouit de la nomination de Marie-Ève Brunet-Kitchen comme toute première commissaire au bien-être et aux droits des enfants (CBEDE). Son mandat sera voué à la promotion du bien-être et du respect des droits de tous les enfants et à la protection de leurs intérêts.

Cette nomination fait suite à l'engagement ferme du gouvernement d'accélérer le changement de culture en protection de la jeunesse afin de voir des résultats concrets et de s'assurer de la sécurité des enfants et des jeunes du Québec.

Dans le cadre de son mandat, la commissaire sera à l'écoute des besoins des enfants du Québec, portera leur voix sur tout enjeu les concernant, travaillera à leur mieux-être et s'assurera que chacun d'entre eux est bien au fait de ses droits.

Mme Brunet-Kitchen est la personne tout indiquée pour occuper ce poste important. Elle cumule de nombreuses expériences qui démontrent son aisance à travailler avec des partenaires de tous les horizons et sa volonté à mobiliser les forces vives du milieu. Elle a notamment été directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), de même qu'administratrice de Tourisme Montréal, du Théâtre de la LNI, conseillère municipale pour l'arrondissement de Verdun et directrice générale d'Action Prévention Verdun. Au cours des dernières années, elle a notamment occupé la fonction de directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ), puis de consultante principale en stratégies sociales et relations gouvernementales pour Centraide du Grand Montréal et Centraide United Way Canada.

Citation :

« La longue feuille de route de Mme Brunet-Kitchen témoigne de son engagement profond à toujours positionner l'humain au cœur des décisions. Elle a développé une expertise solide en matière d'enjeux sociaux au Québec, particulièrement à l'égard des familles et de la jeunesse. À titre de toute première commissaire au bien-être et aux droits des enfants, je suis persuadé qu'elle saura poser les bons gestes afin que les intérêts des jeunes soient protégés et leur voix, entendue. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que l'une des principales recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse (commission Laurent) proposait la création d'une nouvelle instance, entièrement indépendante, consacrée exclusivement au bien-être, à la promotion et au respect des droits des enfants.

Le gouvernement du Québec reste engagé à réaliser une importante transformation afin de renforcer les soins et les services pour les jeunes en difficulté, en cohérence avec les recommandations de la commission Laurent.

Précisons que la nomination de la commissaire découle du projet de loi 37, adopté en mai 2024. Il est également prévu que : la fonction de la CBEDE soit élargie à la veille des décès d'enfants, aux décès de tous les enfants et aux décès de toutes personnes âgées d'au moins 18 ans et d'au plus 25 ans pour lesquelles une investigation ou une enquête a été effectuée par le coroner; qu'un commissaire adjoint soit nommé pour assister la CBEDE dans l'exercice de ses fonctions. la CBEDE informe le public sur les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant; la CBEDE forme un comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux composés d'enfants et de jeunes adultes représentatifs de la diversité de la société québécoise; qu'un mécanisme de suivi des recommandations de la CBEDE soit établi auprès des organismes publics; qu'une collaboration soit introduite entre la CBEDE et les représentants des Premières Nations et Inuit.



SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584