Région de Laval - Un accès bonifié aux soins en santé mentale sans rendez-vous

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - La population de la région de Laval bénéficie dorénavant d'un accès bonifié à des services de proximité en santé mentale. Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, accompagné de son adjointe parlementaire, Shirley Dorismond, a visité hier le CLSC de l'Ouest-de-l'Île, à Laval, où les clientèles jeunesse et adulte peuvent maintenant avoir accès plus rapidement et facilement aux services dont elles ont besoin.

Dans la foulée des efforts afin d'améliorer l'accès aux soins et services en santé mentale pour la population, le gouvernement souhaite que des services sans rendez-vous en santé mentale soient offerts dans tous les CLSC du Québec.

Ainsi, des soins et services en santé mentale sont maintenant offerts en sans rendez-vous au CLSC de l'Ouest-de-l'Île, situé au 4250, boul. Dagenais Ouest, à Laval. Les personnes peuvent se présenter du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Une personne qui se présente au CLSC est vue sur place par un intervenant ou une intervenante dans un délai d'une heure ou moins.

Notons qu'il est aussi possible de joindre rapidement un professionnel en intervention psychosociale au Info-Social 811 (811, option 2). Ces services téléphoniques sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« L'amélioration de l'accès aux soins et services en santé mentale est primordial pour notre gouvernement. Plusieurs efforts sont déployés, partout au Québec, pour rendre les services de proximité de plus en plus accessibles. Les nouveaux services sans rendez-vous offerts au CLSC de l'Ouest-de-l'Île, à Laval, en sont un bel exemple. Il s'agit d'un sérieux gain pour la communauté de Laval en ce qui a trait à l'accès aux services en santé mentale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les CLSC ont un rôle important dans l'accès aux services en santé mentale et santé physique de première ligne. Les besoins sont bien présents, et les services de proximité sont essentiels pour de nombreuses personnes. Les CLSC sont une ressource tout indiquée pour les accueillir, leur offrir les services appropriés et les accompagner dans leur rétablissement. Merci aux équipes du CLSC de de l'Ouest-de-l'Île qui conjuguent leurs efforts pour mieux répondre aux besoins de la population. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

Ces nouveaux services s'inscrivent dans le déploiement de l'initiative Mécanisme d'accès en santé mentale (MASM), dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux soins et services spécifiques et spécialisés en santé mentale à la population en générale, et tout en considérant les besoins particuliers des populations vulnérables et des milieux éloignés

Le MASM facilite l'accès à la population et constitue également la principale voie de convergence et de pertinence des demandes de services, tant pour les services spécifiques que spécialisés en santé mentale pour les jeunes et les adultes.

C'est donc au MASM, par l'intermédiaire des équipes en place, que les besoins de la personne sont évalués, qu'une première intervention est offerte, puis que celle-ci est orientée vers le service le plus approprié et pertinent. Selon le modèle de soins par étapes, des traitements de première intention ou des interventions à court terme sont effectués au MASM, lorsque requis.

Enfin, rappelons que le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 comprend des actions et des collaborations avec 10 ministères et organismes gouvernementaux et plusieurs autres partenaires, notamment communautaires. Il consacre un budget total de 1,15 milliard $ à la santé mentale. Il s'agit du premier plan d'action en santé mentale avec des investissements de cette envergure.

