Mise en garde à la population - Absence de la mention « fait de lait non pasteurisé » sur l'étiquette de certains fromages réemballés et vendus par l'entreprise Charcuterie La Bastille et présence non déclarée de soya dans divers produits de viande préparés par la même entreprise

Dénomination du produit Format Lot visé « Le Valbert » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « fait de lait non pasteurisé » « Pikauba » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « fait de lait non pasteurisé »

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au soya de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination du produit Format Lot visé « Rosette de poulet

La bastille » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya « Rosette de bœuf intérieur de ronde AA » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya « Tournedos de poulet marinade de contrebande poitrine » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les fromages étaient emballés dans une pellicule de plastique, tandis que les produits de viande étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

De plus, les personnes jugées vulnérables (désignées précédemment) qui ont l'un de ces fromages ou qui sont allergiques au soya et qui ont en leur possession l'un des produits de viande énumérés ci-dessus sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5704

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation