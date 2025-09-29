Québec appuie Hitachi Énergie Canada pour renforcer la sécurité énergétique

VARENNES, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, annoncent un investissement de 16 millions de dollars à Hitachi Énergie Canada pour soutenir l'agrandissement et l'optimisation de son usine de fabrication de transformateurs de haute puissance située à Varennes. De plus, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec octroient environ 15 mégawatts pour répondre aux besoins de l'entreprise. Ce projet permettra la création de plus de 500 emplois payants en Montérégie d'ici 2034.

Grâce à cette aide gouvernementale, l'entreprise pourra réaliser plusieurs améliorations à ses bâtiments et installer des équipements qui contribueront à presque tripler la production annuelle de transformateurs à l'usine de Varennes. Soulignons que les transformateurs de haute puissance d'Hitachi Énergie Canada sont stratégiques pour bâtir un réseau électrique toujours plus fiable et performant au Québec, et assurer ainsi notre sécurité énergétique.

« Hitachi Énergie Canada joue un rôle stratégique dans le développement énergétique du Québec. Elle est la seule entreprise à produire des transformateurs d'une telle puissance en Amérique du Nord. S'appuyant sur un bassin d'expertise québécoise de pointe, elle est l'un des piliers assurant notre sécurité énergétique, et elle continuera d'être une leader de l'économie verte. Nous sommes fiers de la soutenir dans son projet d'agrandissement à Varennes, qui lui permettra de franchir une nouvelle étape de sa croissance tout en créant au Québec de nombreux emplois de qualité et bien rémunérés. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Depuis plus de cinquante ans déjà, Hitachi Énergie Canada participe activement à la vitalité économique et énergétique de la circonscription de Verchères et de tout le Québec. Je tiens à remercier toute l'équipe pour son engagement de longue date envers notre région. Avec ce projet d'agrandissement, l'entreprise franchit un pas de géant pour produire davantage de transformateurs à l'usine de Varennes et réaliser les essais nécessaires. C'est ensemble, en misant sur nos forces locales, que nous bâtissons l'avenir énergétique du Québec tout en assurant des emplois de qualité pour les familles d'ici. »

Suzanne Roy, députée de Verchères

« Hitachi Énergie Canada est un partenaire de longue date dans la réalisation de notre mission énergétique. Cet investissement renforce notre chaîne d'approvisionnement locale et soutient notre ambition de bâtir un réseau électrique plus résilient. De plus, l'agrandissement de l'usine de Varennes et la création d'emplois spécialisés permettront de contribuer à l'expertise québécoise au cœur de la transition énergétique. »

Dave Rhéaume, vice-président exécutif - Activités commerciales et chef des relations clientèle d'Hydro-Québec

« Notre expertise québécoise en matière de transformateurs de grande puissance est essentielle pour répondre aux besoins croissants en électricité. Avec près d'un demi-milliard de dollars investis en deux ans, dont un soutien financier important des gouvernements du Québec et du Canada, nous avançons avec une vision commune pour faire de notre usine de Varennes le cœur de l'énergie propre au Canada. »

Carla Vicente, directrice générale nationale d'Hitachi Énergie Canada

Faits saillants :

Hitachi Énergie Canada est une filiale d'Hitachi Energy ltd., qui développe et fabrique des composants essentiels pour les réseaux électriques, notamment des transformateurs de puissance et des équipements en courant continu à haute tension (CCHT). Une partie importante des transformateurs de grande puissance utilisés par Hydro-Québec proviennent de l'usine de l'entreprise située à Varennes.

Grâce à ses installations situées à Varennes, à Montréal et à Québec, Hitachi Énergie Canada répond aux besoins des entreprises de services publics ainsi qu'à ceux de domaines stratégiques comme les mines et les métaux, la mobilité durable, les villes intelligentes, le stockage de l'énergie et les centres de données.

Le soutien gouvernemental prend la forme d'un prêt pardonnable d'un montant maximal de 16 millions de dollars attribué par l'entremise d'Investissement Québec.

Rappelons qu'en 2024, le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 30 millions de dollars à Hitachi Énergie Canada pour des investissements à ses installations de Varennes et de Montréal.

La sélection des projets requérant 5 mégawatts et plus est effectuée selon des critères d'analyse, dont les retombées sur l'économie et le développement régional, l'impact environnemental et social, la cohérence avec les orientations gouvernementales ainsi que les capacités techniques de raccordement et les incidences sur le réseau électrique du Québec.

