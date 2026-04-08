Québec appuie Exploramer dans un projet aux retombées importantes pour la Gaspésie et tout le Québec

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent l'octroi d'un soutien financier additionnel de 1 234 500 $ à Exploramer pour son projet de Pavillon des requins du Saint-Laurent. Ce dernier enrichira l'offre touristique de la région et générera plus de retombées socioéconomiques pour la communauté.

Les travaux d'Exploramer consistent :

à construire un pavillon des requins incluant un aquarium circulaire pour les petits requins et les raies;

à mettre en place une exposition pour enfants ainsi qu'une expérience virtuelle immersive;

à aménager un laboratoire éducatif destiné aux visiteurs et à la recherche universitaire.

L'organisme vient également de finaliser la première étape du projet, qui comportait la construction d'un aquarium écosystémique et l'offre d'une nouvelle exposition permanente dans le bâtiment actuel.

Exploramer vise une augmentation de sa clientèle d'au moins 38 % à l'ouverture du Pavillon des requins du Saint-Laurent, puis de 10 % au cours des trois années suivantes, ce qui porterait le nombre de visiteurs à plus de 50 000 annuellement en 2029.

Citations :

« Ce projet d'Exploramer est une excellente nouvelle pour la Gaspésie. C'est le genre d'initiative qui attire les visiteurs, fait vivre notre économie locale et permet aux gens de découvrir toute la richesse de notre fleuve. Pour que notre destination demeure compétitive, on doit poursuivre le développement de notre offre touristique, et c'est avec des projets comme ceux-ci que le Québec continuera de se démarquer. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cet appui additionnel de notre gouvernement est une excellente nouvelle pour la communauté de la Haute-Gaspésie et de toute notre région. Le tourisme est un formidable moyen de développement socioéconomique. Un attrait de cette envergure signifie encore plus de visiteurs chez nous et plus de retombées positives pour les Gaspésiennes et les Gaspésiens. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Exploramer se réjouit de ce soutien additionnel du ministère du Tourisme et du gouvernement du Québec pour concrétiser la réalisation du Pavillon des requins du Saint-Laurent. Ce pavillon unique dans le nord-est de l'Amérique du Nord permettra à Exploramer de développer un tourisme d'apprentissage en sensibilisant le public aux enjeux de protection des écosystèmes marins. De plus, le pavillon offrira au Québec une infrastructure mutualisée en soutien à la recherche scientifique et à l'engagement communautaire sur le milieu marin québécois. »

Yves de Lafontaine, président d'Exploramer

Faits saillants :

Exploramer est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à sensibiliser les visiteurs à la préservation et à la connaissance du milieu marin du Saint-Laurent. Situé à Sainte-Anne-des-Monts, le centre d'océanographie et de biodiversité marine est constitué d'aquariums, de bassins tactiles et d'expositions, en plus d'offrir des visites du littoral et des excursions en mer.

Le soutien annoncé aujourd'hui vient s'ajouter au financement de 3 765 500 $ accordé par le ministère du Tourisme, en 2022, à Exploramer dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) pour concrétiser la réalisation du Pavillon des requins du Saint-Laurent.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Gaspésie. En 2025, on y comptait près de 560 entreprises représentant quelque 6 800 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 278 millions de dollars dans la région.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Sandra Gauthier, Directrice générale, Exploramer, Tél. : 418 764-1311, [email protected]