Québec apprenant voit le jour : quand l'apprentissage tout au long de la vie devient un projet de société

SAINT-CAMILLE, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Dans un Québec qui traverse de profondes transformations technologiques, sociales et environnementales, apprendre est devenu un enjeu collectif. C'est pour relever ce défi que des organismes ont décidé d'unir leurs voix en créant Québec apprenant.

Québec apprenant (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Cette nouvelle organisation à but non lucratif a pour ambition de rassembler les acteurs de la société dans le but de valoriser toutes les formes d'apprentissage. Elle veut faire du Québec une société plus résiliente, où toutes les personnes, organisations et milieux contribuent à créer des conditions optimales pour favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et dans toutes les sphères de la vie : personnelle, dans la communauté, au travail, aux études…

Sous l'impulsion de quatre organismes unis par deux années de réflexion et de travail collaboratif - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), l'Université Laval, Projet collectif et l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA) -, Québec apprenant est maintenant forte de plus de 30 membres fondateurs et ce nombre est appelé à grandir.

« Apprendre doit se faire à toutes les étapes de la vie, selon les membres fondateurs. Dans un monde qui change à une vitesse sans précédent, pour bâtir un Québec apprenant, il faut unir nos efforts pour donner à tout le monde les moyens de s'épanouir, de s'adapter et de contribuer à la société, des plus jeunes aux plus âgés, des milieux urbains aux communautés rurales. »

Concrètement, l'organisation agira comme un espace de collaboration et de mise en commun des savoirs sous toutes leurs formes, en favorisant le dialogue et le maillage entre les milieux. Dans une perspective accessible et inclusive, elle contribuera ainsi à renforcer et soutenir l'apprentissage dans une diversité de milieux, tels que les bibliothèques, les lieux culturels, les établissements d'enseignement, les organismes communautaires, la maison et les milieux de travail.

Au cours des prochains mois, Québec apprenant amorcera une démarche d'écoute et de coconstruction avec ses membres afin de préciser ses priorités et ses premiers chantiers collectifs. L'organisation invite dès maintenant d'autres acteurs à se joindre au mouvement, et le public à suivre l'émergence de cette initiative qui mise sur l'apprentissage comme moteur d'épanouissement individuel et collectif.

Site Web de Québec apprenant : quebecapprenant.org

Liste des organismes fondateurs et composition du conseil d'administration disponibles en ligne.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Source et information : Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, [email protected]; ULaval communications, Université Laval, 418 656-3355, [email protected]; Laurence Mailhiot, Responsable des communications, Projet collectif, 438 817-4651, [email protected]