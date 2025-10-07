Machines de l'imaginaire à la Grande Bibliothèque : un parcours interactif au cœur des collections de BAnQ

Les livres s'animent et les archives murmurent

Au moyen de sept stations réparties dans l'édifice, Machines de l'imaginaire propose une plongée ludique dans l'univers québécois. Romans, archives, films, livres jeunesse, poèmes, photographies, livres anciens… chaque machine révèle une facette étonnante des collections et fonds d'archives de BAnQ, en combinant technologie immersive et scénographie interactive.

Voici les sept machines à expérimenter :

L'Imaginoscope permet de créer des personnages colorés et de peupler des mondes imaginaires inspirés par la littérature jeunesse.

Le Connectoscope révèle les liens insoupçonnés entre des œuvres de genres variés, du roman au film documentaire, en passant par le théâtre et la bande dessinée.

L'Émoscope transpose à l'écran les émotions suscitées par la poésie, dans une expérience immersive et sensorielle.

Le Biblioscope dévoile de magnifiques livres anciens sur une voûte virtuelle qui apparaît lorsqu'on marche sur la passerelle illuminée du niveau 4.

L'Audioscope met en valeur des modes de communication bien antérieurs au téléphone cellulaire, dont un parchemin signé par Louis XIV, un télégramme adressé au curé Labelle et une lettre antisuffragettes de 1922.

L'Archivoscope présente un album-souvenir interactif composé de visages et de scènes du Québec des xixe et xxe siècles, captés sur gravure, daguerréotype, négatif sur verre ou diapositive.

Le Périscope offre un regard sur les quartiers de Montréal au début du xxe siècle grâce à des cartes postales et à des extraits littéraires.

Citations

« Machines de l'imaginaire est une expérience interactive unique qui montre la force des trois missions de BAnQ : Archives nationales, Bibliothèque nationale et Grande Bibliothèque. Porté par la créativité numérique, le parcours favorise la découverte de nos trésors, mis en valeur par les technologies d'aujourd'hui. J'invite les gens de tous les âges à essayer nos Machines innovantes et ludiques pour vivre la culture, le savoir et l'histoire du Québec au cœur du Quartier latin. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Je suis très heureux de voir la matérialisation du projet Machines de l'imaginaire, soutenu par le gouvernement du Québec. Cette initiative de BAnQ en créativité numérique allie technologie et innovation pour mettre en valeur notre patrimoine. Je suis certain que les visiteurs auront un coup de cœur pour cette expérience immersive qui leur fera découvrir, de façon différente et ludique, notre histoire. C'est un rendez-vous à la Grande Bibliothèque. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

En résumé - Pour visiter Machines de l'imaginaire

Lieu : Grande Bibliothèque, 475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal

Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 9 h à 21 h Le samedi et le dimanche de 9 h à 17 h

Entrée libre

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

