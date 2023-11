Québec annonce une vaste réflexion sur l'avenir de la forêt

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - En marge de sa participation à l'événement Feux de forêt 2023 - Bilan et constats, qui se déroule aujourd'hui à Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce la réalisation, à l'hiver 2024, d'une démarche intitulée Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt.

Les travaux des Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt se dérouleront dans les différentes régions forestières du Québec. Ces consultations permettront d'élaborer une vision d'avenir partagée entre les divers intervenants et intervenantes et d'identifier des solutions d'adaptation, notamment aux changements climatiques, pour assurer la pérennité du secteur forestier.

Cette annonce répond également à la recommandation du Forestier en chef qui, dans un document publié le 1er septembre dernier, demandait d'entreprendre une réflexion globale sur l'aménagement de la forêt.

Au cours de l'événement Feux de forêt 2023 - Bilan et constats, qui se tient aujourd'hui, une cinquantaine d'acteurs clés des principaux ministères impliqués, de la SOPFEU, des municipalités, de l'industrie forestière et minière, des communautés autochtones et du milieu scientifique font un retour sur les feux de forêt de l'été 2023. C'est l'occasion de dresser le bilan de la saison 2023, d'échanger sur les apprentissages, de tirer des leçons et de mettre en lumière les efforts qui ont été déployés. Ce bilan et ces discussions contribueront eux aussi à alimenter la réflexion dans cette démarche sur l'avenir forestier.

« La démarche annoncée aujourd'hui traduit encore une fois la volonté de notre gouvernement d'être à l'écoute des parties prenantes. Il était primordial pour moi de donner suite à la recommandation du Forestier en chef puisque c'est ce qui va nous permettre de définir ensemble des solutions d'avenir pour l'optimisation de l'aménagement des forêts québécoises. Avec ces consultations, nous continuons d'avancer pour nous adapter aux défis du futur, tout en prenant en compte les réalités de chaque région. La gestion forestière étant en constante évolution, il est essentiel de s'interroger sur les meilleures pratiques avant de les mettre en œuvre, car la vitalité économique de nos régions en dépend. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier est en vigueur depuis le 1er avril 2013. À l'automne 2020, le bilan de l'aménagement durable des forêts portant sur la période 2013-2018 a été déposé à l'Assemblée nationale. Une révision ciblée du régime forestier, comprenant 26 mesures administratives concrètes, avait alors été adoptée pour améliorer l'environnement d'affaires et favoriser la compétitivité des entreprises. Selon les constats qui émergeront de la démarche participative à venir, de nouvelles mesures pourraient être envisagées.

Pour consulter le document du Forestier en chef intitulé « Changements climatiques : Réflexion sur notre aménagement forestier », visitez la page Web à ce sujet.

Pour en savoir davantage sur le régime forestier du Québec, visitez la page Web du Ministère.

