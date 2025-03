Québec annonce plus de 1 M$ pour favoriser l'inclusion sociale grâce à la culture

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'attribution de 1,1 M$ dans le cadre de l'Appel de projets Culture et inclusion 2024-2025. Au total, 78 projets ont été sélectionnés, à travers le Québec.

Cet appel de projets vise à encourager les acteurs culturels à jouer un rôle plus important en matière de développement social, et les acteurs communautaires à utiliser la culture comme outil d'intervention sociale. Ces partenariats assurent l'élaboration de projets porteurs et inclusifs permettant ainsi un accès à la culture à certains groupes plus vulnérables ou marginalisés.

« Je suis heureux d'appuyer ces projets culturels qui nous ressemblent et nous rassemblent. Les initiatives qui visent à accroître les occasions de découverte, pour les personnes qui risquent l'exclusion, ont une signification particulière, car elles sont un puissant levier pour faire tomber les barrières sociales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quand la culture rencontre l'inclusion, c'est toute notre société qui gagne! Merci aux organismes pour leur créativité et leur dévouement. Vous transformez des vies en offrant à chacun et à chacune la chance de s'épanouir à travers l'art et la culture. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

L'Appel de projets Culture et inclusion 2024-2025 s'est tenu du 16 septembre au 28 novembre 2024.

Cet appel de projets a été mis en place dans le cadre de la mesure 2 du Plan d'action gouvernemental en culture 2018- 2023 et du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

Source: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]