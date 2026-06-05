Québec annonce la publication de la première feuille de route en finance durable en Amérique du Nord

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement annonce la publication officielle de la Feuille de route en finance durable du Québec, résultat d'une démarche menée avec la collaboration de Finance Montréal-La Grappe Financière du Québec, et avec l'apport de différents partenaires des milieux financier et public, de la société civile ainsi que du monde universitaire. Cette feuille de route vise à renforcer l'écosystème québécois de la finance durable, à soutenir l'innovation et à mettre en avant le Québec sur la scène internationale.

Dans le contexte économique et commercial actuel, marqué par une forte incertitude géopolitique et par des transformations rapides des marchés internationaux, cette initiative présente un levier stratégique pour mieux préparer le Québec aux changements en cours et pour positionner avantageusement nos entreprises dans une économie mondiale en transition.

La feuille de route indiquera la position du gouvernement du Québec en faveur de la finance durable et contribuera à inciter les acteurs des secteurs financier et économique à poursuivre les efforts dans ce domaine.

Elle est structurée autour de trois axes stratégiques :

1- Soutenir la résilience et la transition de l'économie québécoise; 2- Développer les compétences et la culture liées à la finance durable; 3- Faire du Québec un État exemplaire en matière de finance durable.

Dans un contexte où les enjeux environnementaux et socioéconomiques représentent à la fois des défis majeurs et des occasions à saisir dans la transition vers une économie verte et durable, le Québec souhaite se positionner comme un leader de la finance durable en Amérique du Nord.

Citation :

« La publication de cette feuille de route marque une étape importante pour la finance durable au Québec. Cette initiative, une première en Amérique du Nord, envoie un signal clair quant à la volonté du Québec de participer activement à l'évolution des marchés et de la finance durable. Elle nous permet de mobiliser les acteurs concernés, de structurer nos priorités et d'accélérer la transition vers une économie plus résiliente, innovante et durable. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« La transition vers une économie verte et durable nécessite une transformation des marchés financiers, dont les acteurs sont déjà largement mobilisés. Cette feuille de route se veut donc une étape importante pour poursuivre dans cette voie, accroître nos efforts collectifs et renforcer le leadership du Québec dans ce domaine. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Cette feuille de route fait écho à la Déclaration de la place financière québécoise pour une finance durable.

Finance Montréal-La Grappe Financière du Québec a coordonné les travaux d'élaboration de la feuille de route en finance durable, en collaboration avec le ministère des Finances du Québec et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Plusieurs États ont mis en place une feuille de route en finance durable, notamment le Royaume-Uni, le Luxembourg, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais il s'agit de la première initiative de ce type en Amérique du Nord. Elle favorisera le positionnement du Québec à l'international en matière de finance durable.

Liens connexes :

Feuille de route en finance durable du Québec, publiée par le ministère des Finances

Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, publiée par le gouvernement du Québec

Plan d'action de développement durable 2023-2028 du ministère des Finances

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, [email protected], Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, [email protected], Tél. : 418 528-7382