Québec annonce la composition officielle de l'Instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, accompagnée de M. Mario Asselin, député de Vanier−Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé officiellement la composition de l'Instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur, dont la première rencontre de travail se tenait aujourd'hui.

Ainsi, les différents membres formant l'Instance proviennent de plusieurs ministères et partenaires, soit :

Représentants désignés des fédérations étudiantes Clémentine Bergeron-Isabelle

Jacob Parisée

Étienne Paré

Flora Dommanget Représentants des enseignants, des professionnels et des personnels de soutien de l'enseignement supérieur (syndicats, fédérations, etc.) Youri Blanchet

Benoît Lacoursière

Éric Cyr

Madeleine Pastinelli

Ryan W. Moon

Marie-Noël Bouffard Représentants désignés des cégeps publics André Gobeil

Wolfgang Krotter

Alexandra Parent

Émilie Guay

Mathieu Lépine Représentants désignés des collèges privés Patrick Bérubé

Jean-Philippe Bastien

Daniel Sincu

Dave Anctil

Marc Desaulniers Représentants désignés des universités Caroline Aubé

Alexandre Auger

Denis Cossette

Christine Hudon

Cédrick Pautel Experts du domaine de l'intelligence artificielle Laurence Beaulieu

Lyse Langlois

Réjean Roy Cotitulaires de la Chaire FRQ sur l'IA et le numérique francophone Jonathan Roberge

Destiny Tchehouali Ministère de la Cybersécurité et du Numérique Valérie Roy-Perreault Ministère de l'Enseignement supérieur Sylvain Périgny

Pierre Richard

Kim Cantin

Christian Lavoie

Esther Blais

Marie-Renée Chauveau-Lavoie

Rappelons que les travaux viseront à tirer profit de l'intelligence artificielle en tant que levier qui favorise la réussite, tout en développant les compétences numériques des étudiants afin qu'ils saisissent le potentiel et les limites des outils émergents. L'Instance s'avère essentielle pour poursuivre la mobilisation autour des enjeux pédagogiques et éthiques concernant l'utilisation des outils issus de l'IA dans les établissements d'enseignement.

Citations :

« Je félicite les nouveaux membres de l'Instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Grâce à eux, nous serons en mesure de réfléchir à l'atteinte de nos objectifs éducatifs à l'aide de ces nouvelles technologies, tout en étant conscients des limites de ces outils. Leur expertise et leur engagement seront essentiels pour guider nos actions dans l'adoption d'une IA responsable, le tout en ligne avec les besoins pédagogiques et les enjeux éthiques, qui évoluent très rapidement. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« La désignation des membres de cette instance marque une étape décisive pour l'intégration de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Leur leadership et leurs perspectives diverses nous permettront de définir une vision claire et des principes directeurs robustes pour que l'IA soit utilisée de manière sécuritaire et éthique. Je tiens à saluer leur engagement et leur souhait de contribuer à cette mission essentielle. »

Mario Asselin, député de Vanier−Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le gouvernement a organisé une Journée sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur : impacts, enjeux et perspectives le 15 mai 2023, à laquelle plus de 1 000 personnes ont participé. C'est au terme de cette journée de réflexion que le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) a annoncé qu'il entamerait ses travaux, en collaboration avec le Conseil de l'éthique en science et en technologie (CEST), pour la rédaction de son rapport, qui a été présenté le 24 avril dernier.

l'éthique en science et en technologie (CEST), pour la rédaction de son rapport, qui a été présenté le 24 avril dernier. La création de l'Instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur par le gouvernement du Québec en août dernier fait suite aux recommandations du rapport du Conseil supérieur de l'éducation et de la Commission de l'éthique en science et en technologie, intitulé « Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques, présenté le 24 avril dernier.

Les travaux menés par cette instance se font en accord avec les autres chantiers gouvernementaux en intelligence artificielle.

Le mandat de l'Instance est divisé en trois volets : développer une vision commune et définir des principes directeurs de base à l'égard de l'utilisation responsable, éthique, durable et sécuritaire de l'IA en enseignement supérieur; contribuer à établir des priorités stratégiques ainsi que des orientations IA et faciliter les échanges entre le Ministère et son réseau; contribuer, par son expertise, au développement et à la mise en œuvre de certaines initiatives liées à l'IA et ciblées par le Ministère.



Liens connexes :

Enseignement supérieur :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

