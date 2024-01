Québec annonce l'octroi de 2 M$ pour soutenir des projets visant les jeunes de 15 à 29 ans

Québec, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière maximale de 2 M$ est accordée à La Ruche Solution de Financement, pour l'exercice financier 2023-2024. Cette subvention vise à poursuivre la mise en œuvre du Fonds Mille et UN pour la jeunesse (FM1), qui a comme objectif de promouvoir les projets porteurs pour les jeunes de 15 à 29 ans.

En partenariat avec l'organisation La Ruche, dont la mission est de favoriser l'émergence de projets stimulant l'économie, le rayonnement et la vitalité d'une région, le FM1 soutient financièrement des initiatives novatrices pour la jeunesse, répondant ainsi aux besoins ciblés dans le Plan d'action jeunesse 2021-2024.

Destiné aux organismes de la société civile dont l'action est cohérente avec les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, le FM1 s'inscrit en complémentarité des programmes de financement du Secrétariat à la jeunesse et encourage la participation des communautés à des initiatives jeunesse de leur région.

Parmi les réussites passées, il y a l'ADOberge, qui offre un refuge temporaire et des services aux jeunes afin de favoriser leur autonomie; le court métrage Monarque, qui sensibilise au deuil; et l'appareil de SpinningMC Off the grid, installé dans les écoles, qui convertit l'énergie des utilisatrices et utilisateurs en électricité.

Citations

« Le Fonds Mille et UN représente l'un de nos engagements envers la jeunesse québécoise. Par cette initiative novatrice, nous propulsons des projets porteurs pour les jeunes, favorisant ainsi la croissance de toutes les régions du Québec. Ensemble, nous stimulons la vitalité des initiatives jeunesse sur tout le territoire québécois et produisons des retombées positives et durables dans nos communautés. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En tant qu'adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, je m'engage à soutenir et à promouvoir des initiatives inspirantes telles que le Fonds Mille et UN pour la jeunesse. Grâce à des collaborations novatrices telles que celle-ci, le gouvernement soutient activement des initiatives dynamiques destinées aux jeunes Québécoises et Québécois et vient concrétiser les aspirations de cette génération passionnée. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Le FM1 est un fonds d'appariement qui allie le financement participatif, la contribution d'entreprises et le soutien du gouvernement du Québec.

Des individus ou des organisations de nature diverse (organisme sans but lucratif, coopérative, entreprise, organisme public) peuvent proposer des projets sur la plateforme numérique, fondsmilleetun.com , afin de solliciter du financement de la population et de la société civile. Lorsqu'une campagne atteint son objectif de financement, le gouvernement verse 1 $ pour chaque dollar recueilli auprès du public, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

, afin de solliciter du financement de la population et de la société civile. Lorsqu'une campagne atteint son objectif de financement, le gouvernement verse 1 $ pour chaque dollar recueilli auprès du public, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Depuis sa création, le FM1 a permis, entre autres, le financement de la création d'un comité jeunesse dans un musée d'art, le développement d'une plateforme Web en santé mentale et la mise en œuvre d'un projet entrepreneurial de serre urbaine qui offre des services aux jeunes aux parcours de vie particuliers.

Le bilan des résultats 2018-2022 démontre les effets importants du projet partout au Québec : le FM1 a généré des retombées globales de plus de 12 000 000 $, pour plus de 250 projets jeunesse, rejoignant plus de 170 000 jeunes du Québec.

