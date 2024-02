Québec alloue 44 M$ à la Ville de Laval pour la construction d'un centre culturel multifonctionnel

LAVAL, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec accorde à la Ville de Laval une aide financière de 44 M$ pour le développement d'une infrastructure culturelle d'envergure. Il en a fait l'annonce aujourd'hui à Laval en compagnie du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, ainsi que du maire de la Ville de Laval, M. Stéphane Boyer.

L'accès à la culture pour le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois est une priorité importante du gouvernement du Québec. Ainsi, ce soutien financier permettra à la Municipalité de bâtir un centre culturel multifonctionnel, qui inclura une bibliothèque ainsi qu'un lieu de création artistique professionnel au centre-ville de Laval, dans le quadrilatère Montmorency. Ce projet phare de création, de diffusion et d'accès à l'information deviendra rapidement un endroit de rendez-vous incontournable pour les citoyennes et citoyens de Laval, mais plus encore pour celles et ceux de toute la région.

« L'accès à la culture est une priorité très importante pour notre gouvernement et je crois qu'aujourd'hui, nous en faisons la démonstration sans équivoque. Grâce à cet investissement, la vie culturelle lavalloise va se métamorphoser. La présence de cette infrastructure au cœur du centre-ville de Laval fera naître une synergie tant artistique qu'économique qui sera bénéfique pour l'ensemble de la grande agglomération. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En tant que Lavallois, je suis particulièrement fier de participer à cette étape de développement culturel très importante pour ma ville. Le grand projet annoncé aujourd'hui viendra propulser notre région et la faire rayonner encore davantage. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour l'aide financière annoncée aujourd'hui qui va permettre la construction de l'infrastructure culturelle lavalloise. Cet engagement est un signal clair en faveur de ce projet essentiel pour une grande ville comme Laval. Unique en son genre, ce pôle de découverte et d'expérience est grandement attendu par le milieu culturel et artistique et il viendra enrichir l'expérience du centre-ville en plus de bénéficier à l'ensemble de notre population. Nos équipes s'affairent déjà à en faire un projet signature pour notre centre-ville. »

Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval

