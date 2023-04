Québec alloue 10 millions $ pour des travaux de recherche liés à l'immigration

QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, est fière de soutenir la recherche en immigration et annonce une aide maximale de 10 millions $ au Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC). Ce soutien financier permettra au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) de développer, en partenariat avec le FRQSC, un programme de recherche spécifique à l'immigration au Québec.

Plus précisément, les travaux de recherche porteront sur l'immigration, l'intégration, les parcours migratoires, les pratiques interculturelles dans les organisations et sur le sentiment d'appartenance aux collectivités régionales et à la nation québécoise.

Le programme de recherche comprendra deux volets :

Les pratiques interculturelles et le sentiment d'appartenance aux collectivités régionales et à la nation québécoise; Le parcours migratoire, les facteurs favorisant l'attraction, la rétention et la régionalisation des personnes immigrantes, la dynamique linguistique et la capacité d'accueil du Québec.

Ces travaux de recherche fourniront au MIFI de nouvelles connaissances appuyées sur des données probantes ce qui permettra de bonifier les politiques et les programmes déjà en place et de proposer des innovations en ces matières.

Citations :

« Je me réjouis de ce partenariat avec le Fonds de recherche du Québec - Société et culture qui vient répondre à un besoin exprimé par une pluralité d'acteurs au Québec, soit l'identification des facteurs favorisant l'attraction, la rétention et les expériences des personnes immigrantes dans les régions du Québec. Cette entente va permettre au MIFI de bénéficier des informations nécessaires pour mettre en place des programmes innovants et adaptés aux réalités et aux besoins du Québec et des personnes immigrantes. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Ce soutien à la recherche en immigration de la part du MIFI constitue une excellente occasion de contribuer à l'avancement de connaissances sur ce défi de société, de développer une relève scientifique sensible à ce sujet et de soutenir, par le fait même, l'élaboration de politiques publiques en matière de vivre-ensemble et d'intégration, en français, au Québec. Je salue ainsi le partenariat conclu avec le FRQSC, qui concourra à l'établissement de relations interculturelles harmonieuses et à l'enrichissement culturel de la société québécoise. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

L'entente prévoit une aide financière pouvant atteindre un montant maximal de dix millions de dollars (10 000 000 $). Cette aide financière sera versée pour les exercices financiers 2022- 2023 et 2023-2024.

2023-2024. Ce partenariat permettra de mettre en œuvre différentes initiatives de recherche, au cours des cinq prochaines années, afin de favoriser le développement de nouvelles connaissances, une vigie des connaissances produites au Québec et ailleurs ainsi que le développement d'une relève de recherche. Ces projets seront détaillés dans un ou des appels de propositions tous inscrits dans le cadre du programme Actions concertées du FRQSC.

Liens connexes :

