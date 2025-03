Québec accorde une aide totale de 7,4 M$ pour la 60e Finale des Jeux du Québec à Blainville

QUÉBEC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Afin de permettre la mise à niveau de deux infrastructures sportives dans le cadre de la Finale des Jeux du Québec d'hiver 2026, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 6 millions de dollars à la Ville de Blainville.

Cette somme, issue du Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec, permettra à la Ville de rénover et de mettre à niveau ses complexes sportifs actuels, soit le Centre Guy-Frigon et l'aréna de Blainville. Les travaux concernent la réfection extérieure des façades ainsi que la modernisation des vestiaires et des blocs sanitaires. Dans le cas du Centre Guy-Frigon, la surface de béton sera également rénovée, alors que pour l'aréna de Blainville, une salle polyvalente sera ajoutée.

Une somme de 1,4 million de dollars est également accordée pour l'organisation de ces Jeux afin que le comité organisateur puisse mettre en place des conditions optimales d'encadrement et de services aux athlètes.

Citations :

« Les Jeux du Québec sont devenus, au fil des ans, le plus grand rassemblement multisport au Québec. Je salue la Ville de Blainville, qui les accueillera à l'hiver 2026. Je suis convaincue qu'en offrant des événements sportifs comme celui-ci, nous pourrons assurer le développement de nos athlètes et du sport dans toutes les régions du Québec. Pour moi, il est essentiel de donner aux jeunes athlètes de la relève sportive de telles occasions de se dépasser et je suis heureuse que nous leur donnions les moyens de leurs ambitions, tout en leur permettant d'avoir accès à des infrastructures durables et de qualité. Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement bien ancré dans la tradition sportive québécoise. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La tenue des Jeux du Québec à Blainville sera un événement phare de l'année 2026 dans la région des Laurentides. Je suis convaincu que nos concitoyennes et concitoyens accueilleront chaleureusement les nombreux athlètes et accompagnateurs qui viendront dans notre beau coin de pays pour cet important rassemblement sportif et culturel. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne la mise à niveau de complexes sportifs, qui bénéficie à toute la population et assurera un legs précieux aux générations futures de notre région. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« Le comité organisateur et la Ville de Blainville sont très heureux d'obtenir cette subvention pour la tenue de la Finale de Blainville l'an prochain. Grâce à ces fonds, nous pourrons innover à la hauteur de nos ambitions et offrir des installations de compétition de haut calibre pour accueillir les jeunes athlètes. De plus, cette compétition d'envergure générera d'importantes retombées économiques pour la région des Laurentides et mettra en lumière de nombreux acteurs de la communauté. »

François Rioux, directeur général du Comité organisateur de la 60e Finale des Jeux du Québec

Faits saillants :

Les Jeux du Québec se tiennent chaque année dans une municipalité du Québec en alternance entre l'été et l'hiver depuis 1971. Le Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec vise à accroître l'attractivité des villes hôtes en leur permettant de mettre à niveau leurs infrastructures sportives afin d'en assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité ainsi que leur conformité aux normes, en plus de participer à l'enrichissement du parc d'installations sportives et récréatives.

