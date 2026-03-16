Québec accorde un soutien financier de plus de 8 M$ à 34 partenaires culturels autochtones

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, annoncent un appui gouvernemental totalisant 8,01 M$ auprès de 34 partenaires autochtones, dans le cadre du programme Partenariat culturel autochtone.

Ce programme permet de conclure des partenariats culturels autochtones avec des organismes culturels, des instances nationales et des communautés autochtones. Ces partenariats contribuent à accroître l'autonomie des partenaires quant à la préservation, à la transmission et à la valorisation de leurs cultures et de leurs langues autochtones, selon leurs priorités et leurs aspirations. Ils renforcent également les capacités des partenaires en soutenant l'embauche de ressources humaines affectées exclusivement à la culture ou aux langues autochtones, ainsi que le développement de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs liens de collaboration.

Citations

« Grâce à son engagement envers les partenariats culturels autochtones, le gouvernement contribue à soutenir plusieurs projets dans divers secteurs d'activité culturels ou linguistiques qui se déroulent dans les communautés autochtones partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement est toujours à la recherche de nouvelles avenues permettant de soutenir activement l'essor culturel de ses partenaires autochtones. Je suis donc très fier de l'aboutissement des partenariats annoncés aujourd'hui, qui permettront d'accroître l'autonomie et de renforcer les capacités des nations et des communautés autochtones du Québec quant à leurs priorités culturelles et linguistiques. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le programme s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Rappelons que le programme Partenariat culturel autochtone remplace le programme Aide au développement culturel autochtone depuis juin 2025.

Pour obtenir des renseignements sur le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit :

Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit | Gouvernement du Québec

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tardif, Attaché de presse, Ministre de la Sécurité publique, Ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, 418 781-9520, [email protected]