Québec accorde un soutien de plus de 2,7 M$ pour la réalisation du tout nouveau concept d'émission culturelle Avant de partir

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui la participation financière du gouvernement du Québec pour la réalisation du projet Avant de partir, une initiative de l'actrice, animatrice et autrice, Danielle Ouimet.

Avant de partir consiste en une série de 50 entrevues avec des figures marquantes de la sphère publique québécoise. Le but est de préserver la mémoire de ces personnes et de transmettre l'héritage culturel qu'elles nous laissent.

Les personnalités interviewées seront donc invitées à échanger sur des moments forts de leur vie personnelle et professionnelle, sans nécessairement suivre une trame chronologique. Avant de partir représentera l'ultime rencontre, empreinte d'émotion, et un legs de diverses figures phares de notre société destiné aux générations futures.

Les sommes octroyées par le gouvernement pour ce projet témoignent de la volonté de commémorer la vie des grands bâtisseurs et bâtisseuses du Québec, en plus de pérenniser leurs apprentissages et leurs réflexions. La collaboration avec Télé-Québec permettra la diffusion à grande échelle des émissions de 45 minutes que BAnQ diffusera sur son site Web également. Les fonds d'archives et les collections patrimoniales de BAnQ sont mis à profit, de même que l'expertise de ses équipes.

L'aide financière de 2 755 000 $ octroyée à la production d'Avant de partir provient du Fonds du patrimoine culturel québécois.

Citations

« C'est avec enthousiasme que le gouvernement du Québec confirme sa participation à la magnifique émission Avant de partir, un concept original. Il importe de pérenniser la parole de celles et ceux qui ont construit le Québec moderne et de s'assurer que le fruit de leur travail et de leurs acquis puisse être transmis aux prochaines générations. Je salue le travail acharné de Danielle Ouimet, une figure culturelle importante pour le Québec, qui porte ce projet depuis de nombreuses années. Je remercie également Télé-Québec et BAnQ, deux sociétés d'État sous ma gouverne, qui mettront à profit leurs expertises respectives afin de s'assurer du plein déploiement de ce beau et grand projet. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et de la région de l'Outaouais

« Avant de partir sera une occasion pour des personnalités de livrer leur vision de l'héritage qu'elles laissent au Québec. Cette idée audacieuse, portée par Danielle Ouimet, s'inscrit parfaitement dans la vision de notre organisation axée sur l'apprentissage durant toute la vie. Ces témoignages significatifs de parcours hors du commun offriront des contenus inédits qui s'ajouteront à la richesse du patrimoine documentaire que BAnQ rend accessible à la population. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« Télé-Québec est fière de s'associer à ce projet d'envergure en hommage à nos grandes personnalités québécoises. La rigueur, le professionnalisme et la grande sensibilité de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de Pamplemousse Média et de Télé-Québec, réunis autour d'un même projet, sont gages d'authenticité et de respect pour l'œuvre de ces gens d'exception. »

Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec

« L'équipe de Pamplemousse est très fière de donner vie à Avant de partir. C'est un réel privilège de pouvoir mettre en lumière le parcours de vie de nos bâtisseurs du Québec. Notre collaboration avec Télé-Québec et BAnQ permettra à tous les Québécois et Québécoises d'avoir accès aux accomplissements et aux réflexions de nos plus grandes personnalités; il s'agit d'un véritable legs pour notre société. »

France Beaudoin, présidente et productrice exécutive de Pamplemousse Productions

Faits saillants

Le Fonds du patrimoine culturel québécois vise à nous donner, comme société, les moyens de préserver les témoins d'une histoire riche et unique, au bénéfice des générations présentes et futures. Il agit comme un puissant levier, permettant de soutenir davantage de projets pour sauvegarder et promouvoir l'héritage collectif.

Avant de partir : animation : Danielle Ouimet et Gildor Roy ; réalisation : Patricia Beaulieu et Myriam Larouche ; production au contenu : Mélanie Brunet; production exécutive : France Beaudoin et Isabelle Vaillancourt ; production déléguée : Julie Bellavance; Pamplemousse Productions, Québec, 2024.

