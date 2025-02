Québec accorde près de 7,8 M$ pour appuyer six projets du Réseau de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, M. Christopher Skeete, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a annoncé aujourd'hui le soutien à six projets de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques (MCS).

Dans le contexte actuel, il est d'autant plus nécessaire de faire preuve d'innovation avec nos ressources naturelles. Les projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans cette volonté du gouvernement du Québec de développer de nouvelles façons de faire pour que le Québec demeure un chef de file à l'échelle mondiale.

Plus précisément, ces projets de recherche collaboratifs visent principalement l'acquisition de connaissances communes liées aux filières de MCS. Ils ont pour objectifs de :

favoriser les maillages et la collaboration entre les acteurs de la recherche et l'industrie, dont les entreprises;

développer de nouvelles connaissances liées à la mise en valeur des filières de MCS au Québec selon les axes de recherche visés;

mettre au point des solutions concrètes et accessibles pour le milieu preneur;

développer l'expertise des membres du Réseau de recherche scientifique propre aux MCS.

Ces projets seront supervisés par le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM), l'un des neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), qui chapeaute aussi le Réseau de recherche scientifique propre aux MCS. Depuis février 2023, ce réseau comptant plus de 375 membres permet de favoriser l'innovation et d'accélérer le développement et la pérennité de chaînes de valeur de MCS en tirant profit des avantages concurrentiels et du savoir-faire québécois.

Citations :

« Je félicite le CRITM et le Réseau MCS pour leur rôle clé dans la valorisation de nos minéraux critiques et stratégiques et le développement économique du Québec. En soutenant l'innovation dans ce domaine et la mise en valeur durable, on accélère la décarbonation de notre économie tout en créant de la richesse. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Québec, grâce à son sous-sol riche en minéraux critiques et stratégiques, est un partenaire incontournable à travers le monde. En cette période d'incertitude, il faut continuer d'être innovants avec nos ressources naturelles. La recherche et le développement effectués ici sont donc importants pour parfaire nos connaissances afin de mettre au point de nouveaux procédés et des outils de travail novateurs. Je remercie le CRITM et le Réseau scientifique MCS pour leur collaboration à ce chapitre et je souhaite le meilleur des succès aux responsables des projets soutenus. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le CRITM est très heureux de l'énorme succès du premier appel de propositions du Programme de soutien aux projets du Réseau de recherche scientifique propre aux MCS. Ces six projets, liés aux enjeux de l'industrie, contribueront au statut de joueur important du Québec dans ce secteur et laissent déjà présager tout le potentiel de développement de la chaîne de valeur des MCS au Québec. »

Luc St-Arnaud, président du Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM)

« Nous sommes très fiers d'accueillir favorablement le financement par le gouvernement du Québec de six projets prometteurs dans le cadre de notre premier appel de propositions du Programme de soutien aux projets du Réseau scientifique propre aux MCS. Tous les éléments spécifiques de cet appel de propositions ont été respectés, et nous en sommes fort heureux. Les promoteurs industriels et du milieu de la recherche se sont regroupés pour former des équipes interdisciplinaires afin de résoudre des défis communs. C'est une première de regrouper autant d'organisations autour d'un même projet. C'est mission accomplie! Nous sommes persuadés des retombées positives à venir pour toute notre industrie et, étant donné ce succès, nous établissons déjà les bases pour un prochain appel de propositions. »

Jean-Nicolas Beaudry, président du comité directeur du Réseau scientifique MCS

Faits saillants :

Les six projets sont retenus à la suite du premier appel de propositions du Programme de soutien aux projets du Réseau de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques (MCS) géré par le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM).

Le deuxième appel de propositions est d'ailleurs lancé dès aujourd'hui pour ce programme. Les informations à ce sujet sont disponibles dans le Guide d'appel de propositions , accessible sur le site Web du CRITM.

, accessible sur le site Web du CRITM. Le Programme de soutien aux projets du Réseau de recherche scientifique propre aux MCS découle de l'action 1.2.1 du Plan d'action 2023-2025 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, visant à appuyer le déploiement d'un réseau scientifique propre aux MCS.

Une somme de 11 M$ allouée pour ce programme, répartie sur trois ans, est confiée au CRITM par le Ministère à même le Fonds des ressources naturelles, volet patrimoine minier.

Liens connexes :

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS

Programme de soutien aux projets du Réseau de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques − Premier appel de propositions

Demandeur

principal Partenaires Projet Aide financière Destrier

Electric CTRI, CNETE, CTTÉI,

Solutions Novika, IVI, IGS, X

Pak Industries Étude, développement et prototypage à petite

échelle des procédés techniques et technologiques

pour l'exploitation circulaire du gisement des minéraux

critiques contenus dans les batteries NMC et LFP de

micromobilité. 1 357 616 $ Minerai de fer

Québec Coalia, Corem, NanoOne,

Arianne Phosphate Nouveau procédé de production de fer de haute

pureté à partir du minerai de fer du Lac Bloom près

de Fermont pour son utilisation dans le procédé de

fabrication de cathode de batterie LFP du Québec. 1 414 503 $ UQAM Soquem ,Galaxy Lithium,

Abitibi Metals, Power Nickel,

Nuvau Minerals, Canadian

Royalties, Brunswick

Exploration, Exploration

Azimut, Osisko Metals Développement d'outils d'exploration innovants

pour les gisements de MCS au Québec. 756 208 $ Agnico Eagle UQAT, Université Laval,

Coalia, Elemission, Mines

d'Or Wesdome, Probe Gold,

Zone d'innovation minière Valorisation du cuivre, tellure, nickel, cobalt, manganèse

et vanadium présents dans les gisements aurifères en

opération et opportunité pour la souveraineté en ressources

critiques au Québec. 2 000 000 $ COREM CRIM, Université Laval,

ArcelorMittal, Minerai de

fer Québec Développement d'outils géométallurgiques afin d'améliorer

la connaissance des gisements pour optimiser la planification,

la concentration et la production de fer de haute pureté. 2 000 000 $ CONSOREM UQAC, UQAM, UQAT,

SIDEX, SOQUEM, Abitibi Géophysique,

Agnico Eagle, Barrick, Canadian Royalties Inc.,

Corporation Métaux Précieux du Québec,

Eldorado Gold Québec, Explo-Logik, Exploration

Midland, Glencore, Harfang Exploration, Imdex,

InnovExplo, Laurentia Exploration, Minière

Osisko, Nuvau Minerals Corp., O3 Mining,

Probe Gold, Ressources Falco, Wallbridge

Mining Company La biogéochimie appliquée à l'épinette noire pour l'exploration

des MCS. 256 214 $ TOTAL : 7 784 540,15 $

