Québec accorde près de 460 000 $ à 10 organismes culturels pour des projets visant à améliorer la qualité des données descriptives de leurs contenus numériques

QUÉBEC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Les actions du ministère de la Culture et des Communications se poursuivent pour soutenir les organismes culturels dans leurs efforts pour maximiser la découvrabilité de leurs contenus culturels. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une somme totale de près de 460 000 $ est accordée à 10 organismes des secteurs de la musique et des arts de la scène de 4 régions administratives pour les appuyer dans la réalisation de projets de standardisation des données selon les normes reconnues par le Ministère.

Ces travaux feront en sorte d'améliorer de façon considérable la qualité des données tout en facilitant les échanges et la collaboration entre les divers acteurs de la chaîne de valeur. L'adoption de nouvelles pratiques par les organismes vise à terme à améliorer la découvrabilité des contenus culturels.

Le financement est accordé dans le cadre du 1er appel de projets de l'année 2024-2025 du Programme de soutien à la standardisation des données présenté en avril 2024. Un 2e appel de projets sera lancé à l'automne 2024.

Voici la liste de projets financés dans le cadre du 1er appel de projets de l'année 2024-2025 du Programme de soutien à la standardisation des données :

Nom de l'organisme Secteur culturel Région Somme Maison de la musique de Sorel-Tracy Arts de la scène Montérégie 50 000 $ Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Arts de la scène Capitale-Nationale 50 000 $ Réseau d'enseignement de la danse (RED) Arts de la scène Capitale-Nationale 40 000 $ Rappels, la mémoire du théâtre au Québec Arts de la scène Montréal 46 800 $ Conseil régional de la culture de Laval Arts de la scène Laval 50 000 $ Les Scènes de Musique Alternatives du Québec Arts de la scène Montréal 50 000 $ Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) inc. Arts de la scène Montréal 44 280 $ L'Association québécoise des marionnettistes A.Q.M. Arts de la scène Montréal 50 000 $ Centre québécois du folklore Musique Montréal 28 790 $ Les Productions Nuits d'Afrique inc. Musique et arts de la scène Montréal 50 000 $

« Les actrices et les acteurs du milieu culturel sont engagés dans l'adaptation de leurs pratiques sur le Web. Je salue le dynamisme et la vision des 10 organismes qui reçoivent un financement par le biais de ce tout premier appel de projets. Leurs travaux visant à standardiser leurs données selon des normes communes auront pour effet de faire ressortir encore plus leurs contenus sur Internet. La population québécoise aura donc accès plus aisément à encore plus de contenus culturels d'ici en ligne. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le 2 e appel de projets de l'année 2024-2025 du Programme de soutien à la standardisation des données se déroulera à l'automne. Les organismes culturels sont invités à rester à l'affût des dates de ce prochain appel.

appel de projets de l'année 2024-2025 du Programme de soutien à la standardisation des données se déroulera à l'automne. Les organismes culturels sont invités à rester à l'affût des dates de ce prochain appel. La découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, en particulier par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

La Consultation publique : encadrement législatif sur la découvrabilité des contenus culturels francophones est en cours jusqu'au 8 juillet 2024. Les personnes s'intéressant à ces enjeux sont invitées à déposer un mémoire afin d'alimenter les travaux visant l'encadrement de plateformes numériques culturelles.

Les personnes intéressées à en apprendre plus sur la découvrabilité peuvent participer gratuitement jusqu'au 15 août 2024 à la formation en ligne Rendre visibles vos contenus culturels : les clés de la découvrabilité , conçue par Compétence Culture en collaboration avec Synapse C (Québec) et l'Institut national de l'audiovisuel ( France ). Cette formation est soutenue financièrement par le gouvernement du Québec et le ministère de la Culture de France .

, conçue par Compétence Culture en collaboration avec Synapse C (Québec) et l'Institut national de l'audiovisuel ( ). Cette formation est soutenue financièrement par le gouvernement du Québec et le ministère de la Culture de . Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France ont publié en novembre 2020 la stratégie commune de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones.

