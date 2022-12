Québec accorde plus de 230 000 $ pour soutenir le loisir culturel

QUÉBEC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, annoncent l'octroi de 232 000 $ supplémentaires à 9 organismes nationaux de loisir culturel, afin de favoriser leur consolidation et leur développement.

Cette bonification est issue du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, dont un des objectifs est notamment d'améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires en appuyant la réalisation de leur mission. Cette somme permettra aux 9 organismes nationaux de loisir culturel soutenus au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications de maintenir, d'accroître et d'adapter leurs activités et leurs services pour mieux répondre aux besoins de leurs clientèles et de leurs membres.

Rappelons que les organismes nationaux de loisir culturel constituent des alliés précieux du gouvernement dans sa volonté de développer le volet citoyen de la culture.

Citations

« Le loisir culturel occupe une place très importante dans les priorités gouvernementales. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer cette bonification qui permettra aux 9 organismes nationaux de loisir culturel de poursuivre leurs efforts dans la promotion d'une participation citoyenne élargie à la vie culturelle québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement poursuit son engagement envers le milieu communautaire, en particulier par le soutien aux organismes nationaux de loisir qui travaillent à démocratiser l'accès à la culture québécoise. Avec un financement bonifié, ces acteurs communautaires pourront déployer des moyens complémentaires pour faire découvrir, célébrer et rayonner notre belle et riche culture auprès des Québécoises et Québécois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

La somme additionnelle annoncée aujourd'hui s'ajoute à l'aide au fonctionnement annuelle de 900 000 $ accordée aux organismes nationaux de loisir culturel soutenus par le ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit donc plus de 1,1 M$ octroyés à ces organismes pour l'exercice 2022-2023.

Les sommes octroyées aux organismes sont les suivantes :

Alliance chorale du Québec 27 208 $ Arts en mouvement Québec 24 374 $ Association des cinémas parallèles du Québec 26 545 $ Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 29 342 $ Fédération des sociétés d'histoire du Québec 25 527 $ Fédération québécoise des sociétés de généalogie 22 040 $ Fédération québécoise du théâtre amateur 23 835 $ Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 28 681 $ Réseau Québec Folklore 24 448 $ Total 232 000 $

