Québec accorde plus de 2 M$ à 14 organismes culturels communautaires pour faciliter la participation à la vie culturelle et sociale

QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi d'une somme totale de 2,4 M$ pour 2 ans à 14 organismes culturels d'action communautaire de 9 régions du Québec, dont 2 organismes autochtones.

La somme annoncée aujourd'hui permettra d'appuyer ces organismes dans la réalisation de leur mission qui est de faciliter la participation à la vie culturelle et sociale des personnes, des communautés et des groupes qui rencontrent des obstacles, par exemple, en utilisant le loisir culturel adapté, l'art thérapie, la médiation culturelle et l'art participatif ou communautaire.

« En mettant en place des activités accessibles et rassembleuses, les organismes culturels d'action communautaire permettent aux participantes et participants de se réaliser grâce à la pratique d'une activité artistique. Je suis fier que le gouvernement du Québec soutienne ces organismes dans leur mission qui est de favoriser la participation à la culture, partout au Québec. Cela fait chaud au cœur de voir que, par l'art thérapie et la médiation culturelle notamment, leurs actions sur le terrain font la différence dans leurs communautés respectives. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Grâce aux activités et aux services offerts par nos organismes culturels d'action communautaire, l'ensemble des Québécoises et des Québécois ont l'occasion de développer des compétences qui leur serviront dans toutes les sphères de leur vie. Les activités culturelles accessibles favorisent l'inclusion, la solidarité et la participation de nos concitoyens à notre société québécoise. Mon collègue Mathieu Lacombe et moi réitérons donc aujourd'hui notre engagement envers les organismes culturels qui font la promotion de ces valeurs à travers des interventions créatives. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Cet appui est accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes culturels d'action communautaire du ministère de la Culture et des Communications, dont la période de dépôt s'est tenue de février à avril 2023.

Le programme comprend 2 volets : le volet général et le volet autochtone réservé aux organismes qui offrent exclusivement des services à une population autochtone.

Le programme reçoit un financement du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, lancé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en mai 2022, qui vise principalement à assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire.

Les subventions accordées sont de 75 000 $ à 150 000 $ par organisme, par année.

Les objectifs d'intervention du programme sont :

contribuer à la santé financière des organismes culturels en action communautaire;



réduire les obstacles à la participation culturelle et sociale;



améliorer l'accès à la participation culturelle et sociale pour un nombre accru de personnes, de groupes et de communautés.

