Québec accorde plus de 2,2 M$ à la régie intermunicipale Zone-Éco pour la bonification des aménagements de son site de compostage

COWANSVILLE, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention maximale de 2 205 000 $ à la régie intermunicipale Zone-Éco, située dans la municipalité de Cowansville, pour la bonification des aménagements de son site de compostage. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Cet investissement soutiendra la mise en œuvre de plusieurs modifications essentielles sur le site de compostage actuellement en activité, dont la mise aux normes des installations existantes et l'extension du site. On estime qu'une quantité supplémentaire de 9 800 tonnes de déchets organiques, provenant de citoyens ainsi que d'industries et d'institutions, pourra être traitée grâce à ces améliorations, ce qui portera le total à 32 800 tonnes. La mise en service de la régie intermunicipale améliorée est prévue en novembre 2025 et ciblera les déchets résiduels de 37 municipalités de la Montérégie et de l'Estrie.

La subvention est accordée en vertu du premier volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO). La réalisation de ce projet s'inscrit dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

« On le sait aujourd'hui, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement est une manière efficace de lutter contre les changements climatiques. Pour les citoyennes et les citoyens, la collecte résidentielle des matières organiques est une façon simple d'y contribuer. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec encourage les municipalités et les villes de toutes les régions à se doter d'un tel système. Déjà, dans l'ensemble du Québec, on constate les impacts positifs du compostage municipal et le vif intérêt qu'il suscite. Je félicite la régie intermunicipale Zone-Éco qui, grâce à l'amélioration de son site de compostage, rassemblera de nombreuses municipalités autour d'un projet à la fois positif pour l'environnement et porteur d'espoir pour les générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce projet témoigne de l'implication de notre communauté dans la préservation de notre environnement et dans la lutte active contre les changements climatiques au Québec. La réduction des émissions de gaz à effet de serre représente un défi collectif, essentiel pour le bien-être de chacun et pour les générations à venir. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne financièrement cette initiative qui permettra à notre magnifique région d'agir plus efficacement. Je remercie les villes de Bedford, Cowansville, Dunham et Farnham, qui forment la régie intermunicipale Zone-Éco, pour leur engagement écologique qui a mobilisé un grand nombre de citoyens, tout en fournissant des services de qualité et de proximité à notre communauté et aux communautés environnantes. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance au Québec, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la SVMO en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 milliard de dollars lui est accordée.

Le PTMOBC, qui a pris fin le 31 décembre 2023, soutient financièrement le milieu municipal, les communautés autochtones ainsi que le secteur privé dans la mise en place et l'agrandissement d'infrastructures de traitement (volet 1) ou l'acquisition d'équipements de collecte (volet 2) permettant de valoriser la matière organique par compostage ou par biométhanisation.

En date du 15 mai 2024, le volet 1 du PTMOBC a permis de soutenir 34 projets, ce qui représente une contribution du Ministère de 344,3 millions de dollars, alors que le volet 2 a permis d'appuyer financièrement 86 projets, pour une contribution ministérielle de près de 13,4 millions de dollars. D'autres projets jugés admissibles au programme sont en cours d'analyse.

