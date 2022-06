Québec accorde 816 100 $ pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure dans les Laurentides

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'octroi de 816 100 $ à la Société de développement du Réservoir-Kiamika (SDRK) pour soutenir la réalisation de son projet d'expansion et de bonification de l'offre écotouristique quatre saisons dans le secteur de la baie Blueberry du parc régional du Réservoir-Kiamika.

Accordée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, cette aide financière permettra entre autres d'appuyer l'acquisition et l'installation des infrastructures pour l'aménagement extérieur, la construction de quatre refuges et de cinq emplacements de prêt-à-camper ainsi que d'un bâtiment d'accueil et l'acquisition d'équipements récréatifs.

Par cette contribution, le gouvernement du Québec veut favoriser le développement d'une offre touristique encore plus riche et diversifiée dans toutes les régions.

Citations :

« En bonifiant ses installations et son offre quatre saisons, le parc régional du Réservoir-Kiamika contribuera à rendre la région plus attrayante, incitant ainsi les visiteurs à y prolonger leur séjour, en plus de promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement. L'aide financière annoncée aujourd'hui démontre encore une fois l'importance que notre gouvernement accorde au développement de l'offre touristique afin de faire du Québec une destination incontournable pour les touristes d'ici et d'ailleurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Dans les Laurentides et les Hautes-Laurentides, nous avons la chance de pouvoir compter sur une panoplie d'activités récréotouristiques diversifiées. Le projet qui sera réalisé au parc régional du Réservoir-Kiamika bonifie l'offre de tourisme de nature et d'aventure en tout respect de l'écosystème du milieu, riche en biodiversité. Il contribuera aussi au dynamisme économique de la région. Bravo à la direction du parc et merci aux partenaires associés! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« La mise en place de ce projet d'importance pour la région de la MRC d'Antoine-Labelle permettra aux différentes familles du Québec de profiter d'un espace d'immersion nature des plus impressionnants. Nous sommes fiers d'être un incontournable pour les destinations de plein air de la région. »

Carl Arseneault, président du parc régional du Réservoir-Kiamika

Faits saillants :

Le projet consiste entre autres :

à acquérir et à installer des infrastructures pour l'aménagement extérieur;



à construire quatre refuges et cinq emplacements de prêt-à-camper;



à construire un bâtiment d'accueil;



à acquérir des équipements récréatifs.

La SDRK est un organisme qui veille à protéger et à mettre en valeur le potentiel récréotouristique du réservoir Kiamika depuis 2004.

L'aide financière annoncée s'ajoute aux 19 220 $ accordés à ce projet dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme, en collaboration avec Tourisme Laurentides et la MRC d'Antoine-Labelle, ainsi qu'aux 250 000 $ attribués dans le cadre du Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux (DOTPR).

