Québec accorde 42,6 M$ au domaine des arts et de la créativité numérique à l'Îlot Balmoral

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Afin d'accroître la collaboration entre les établissements d'enseignement et les entreprises dans le domaine des arts et de la créativité numérique, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 42,6 millions de dollars à l'Université du Québec (UQSS) pour la location d'espaces et la réalisation de travaux d'aménagement locatif à l'Îlot Balmoral, situé à Montréal.

Cette aide financière permettra de regrouper sous un même toit l'École des arts numériques, de l'animation et du design (NAD) de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), les installations montréalaises de l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en création et nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ainsi qu'un regroupement de cinq cégeps (Collège Bois-de-Boulogne, Collège Dawson, Cégep de Matane, Cégep Limoilou et Cégep du Vieux Montréal) offrant de la formation dans le domaine des arts numériques. Les nouvelles sommes allouées permettront la location de trois étages et demi supplémentaires qui s'ajouteront à ceux déjà occupés par l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) à l'Îlot Balmoral depuis 2019.

Ces nouveaux investissements contribueront par le fait même au développement du projet SYNTHÈSE - Pôle Image Québec, qui a pour objectif d'accroître la synergie des acteurs de ce secteur d'activité et d'augmenter la diplomation, notamment dans des programmes ciblés par l'Opération main-d'œuvre, soit en développement de jeux vidéo, en animation 3D et en design numérique.

Ces espaces permettront aux étudiants, professeurs, chercheurs, créateurs et entreprises de se retrouver pour des activités d'apprentissage, d'expérimentation, de conception, de création et de recherche. Des laboratoires pluridisciplinaires, des salles de cours, des espaces de travail collaboratifs et des studios de recherche et développement seront mis en commun afin d'intensifier le maillage entre la formation de la main-d'œuvre et les besoins des entreprises en arts numériques.

« Plus de 1 000 étudiants universitaires et collégiaux rassemblés sous un même toit, dans un partenariat étroit avec l'industrie, voilà qui servira à propulser vers de nouveaux sommets la créativité et l'innovation dans le domaine des arts numériques. Il s'agit d'un investissement important qui reflète le rôle crucial joué par ce maillage entre la formation de la main-d'œuvre et les besoins des entreprises, mené en collaboration avec l'Université du Québec et SYNTHÈSE - Pôle Image Québec. C'est un projet emballant qui bénéficiera autant aux étudiants qu'au personnel enseignant, qui pourront mettre en commun leur expertise et leur inventivité. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Dans les domaines de l'art et de la culture, la synergie est source de création et d'innovation. C'est ce que nous favoriserons à l'Îlot Balmoral, où se retrouveront de nombreux créateurs et chercheurs, en plus des étudiants. Je suis absolument convaincu que ce regroupement de talents sera source de création pour de nombreux projets ambitieux et significatifs pour la culture québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La concrétisation de ce projet porté depuis longtemps est une excellente nouvelle pour l'Université du Québec. Ces nouveaux investissements viennent consolider la place déjà importante des établissements de l'UQ dans le domaine des arts et de la créativité numérique. Nous sommes fiers de collaborer avec l'ensemble des acteurs et des partenaires du réseau de l'enseignement supérieur pour faire avancer la formation, la recherche et la création dans le domaine du numérique. »

Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec

« En souhaitant la bienvenue à l'UQAT à l'Îlot Balmoral, l'UQAC souhaite souligner l'ajout significatif et complémentaire de cette équipe à l'expertise unique développée par ses professeures et professeurs, et est fière de contribuer à consolider la place enviable qu'occupent les universités du réseau de l'Université du Québec en matière d'enseignement et de recherche dans des domaines d'avenir tels que l'animation 3D et le design numérique. »

Ghislain Samson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi

« L'annonce d'aujourd'hui représente une nouvelle étape marquante du développement de l'UQAT à Montréal. C'est avec grand plaisir que nous nous joignons à l'Îlot Balmoral pour ce projet rassembleur, aux côtés de précieux collaborateurs tels que l'UQAC et SYNTHÈSE - Pôle Image Québec. Présente sur le territoire montréalais depuis plus de 15 ans déjà, l'UQAT s'est rapidement taillé une place comme chef de file dans le domaine de l'enseignement universitaire en création numérique, en jeux vidéo, en création 3D et en effets visuels. »

Vincent Rousson, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

« Depuis sa création, SYNTHÈSE a développé plusieurs initiatives porteuses qui assurent le maillage entre le milieu de l'enseignement supérieur et les entreprises de la création numérique. La création du pôle physique, avec ses espaces collaboratifs et mutualisés, est un projet d'ancrage qui permettra de renforcer ces actions en faveur du développement des talents, de l'expertise de pointe et de la R&D, de doter le Québec d'une main-d'œuvre qualifiée et de favoriser la réalisation de projets innovants dans ce secteur. »

Brigitte Monneau, directrice générale de SYNTHÈSE - Pôle Image Québec

« Depuis le début du projet de l'Îlot Balmoral, la SHDM a œuvré pour créer une communauté verticale numérique qui puisse tirer profit de la synergie entre créateurs, chercheurs, étudiants, grand public et gens d'affaires. Aujourd'hui, cette annonce vient parachever cette vision, permettant de créer la première tour entièrement consacrée à la création numérique au Canada. »

Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal

Le ministère de l'Enseignement supérieur accorde à l'Université du Québec une subvention globale et maximale de 29 960 000 $ sur cinq ans, pour les exercices financiers 2024-2025 à 2028-2029, aux fins de la location des espaces situés au 1501, rue De Bleury, Montréal (Îlot Balmoral ).

). Également, la ministre de l'Enseignement supérieur accorde à l'UQSS une aide financière de 12 671 676 $ afin de réaliser les travaux d'aménagement locatif et d'acquérir des équipements requis pour l'utilisation des espaces locatifs à l'Îlot Balmoral .

