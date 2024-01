Québec accorde 4 M$ au Théâtre Centaur pour l'optimisation de ses installations

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer une aide de 4 M$ au Théâtre Centaur pour la mise aux normes de ses bâtiments.

Accordée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations, cette somme permettra à l'organisme, dont les édifices sont situés dans le site patrimonial de Montréal, de procéder à des travaux de mise aux normes. Ces interventions, qui seront effectuées sur l'ensemble immobilier du Théâtre Centaur, consistent notamment au remplacement et au surhaussement de la cage de scène, au remplacement du système de levage, à l'étanchéisation de la toiture, à l'étanchéisation des fondations à l'arrière des bâtiments ainsi qu'au remplacement d'une partie des appareils d'électromécanique.

Citations

« Le Théâtre Centaur est un lieu phare de la production théâtrale anglophone, au cœur de notre dramaturgie québécoise et tout particulièrement de la communauté artistique montréalaise. Je suis heureux d'annoncer cet appui de taille qui lui permettra de mettre aux normes ses bâtiments pour assurer sa pérennité et, du même souffle, préserver le patrimoine bâti. L'annonce d'aujourd'hui témoigne donc de la volonté du gouvernement du Québec de conserver en état les infrastructures essentielles à la diffusion et au développement de la culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Théâtre Centaur est un symbole important de vitalité artistique pour la communauté anglophone à Montréal. Nous sommes fiers de contribuer à la mise aux normes de ses bâtiments, qui va donner du lustre à un secteur patrimonial unique du Vieux-Montréal. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

