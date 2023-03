Québec accorde 310 000 $ à la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent une aide financière globale de 310 000 $ à la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ afin de soutenir son projet « Une forêt de milieux de vie bienveillants -- L'Astérisk ».

Ce projet prévoit un espace pour les jeunes LGBTQ+ âgées et âgés de 14 à 35 ans. Il vise :

à leur offrir un lieu de réseautage social accueillant et sécuritaire pour lutter contre les divers problèmes qu'elles et ils rencontrent;

à leur offrir un lieu de socialisation et de rencontres comme option de remplacement des bars;

à contrer leur isolement et à leur permettre d'exprimer leur réalité, notamment par le soutien de projets par et pour elles et eux;

à consolider l'offre existante et à permettre un meilleur référencement avec les autres organismes de soutien, comme le réseau de la santé et des services sociaux ou le réseau de l'employabilité.

Créée en 2004, la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ est un organisme à but non lucratif œuvrant à Montréal. Sa mission est de sensibiliser la population aux enjeux des jeunes LGBTQ+, de créer un environnement favorable à leur épanouissement et de défendre leurs droits.

Citations

« Ce partenariat unique avec la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ revêt une importance particulière en raison des différents enjeux liés à la diversité sexuelle et à la pluralité de genre chez les jeunes. Je me réjouis de l'augmentation de l'aide financière qui lui est accordée par rapport aux années passées. Cela lui permettra notamment de consolider des liens à l'extérieur de Montréal et d'apporter un soutien aux initiatives des jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec a à cœur de favoriser la santé et le bien-être des personnes LGBTQ+, surtout les jeunes de cette communauté. Comme collectivité, nous avons un rôle déterminant à jouer pour appuyer la jeunesse, dans toute sa diversité, sa créativité et son audace, et ce, afin qu'elle puisse réaliser ses ambitions. En ce sens, la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ est une actrice de changement précieuse pour le développement du plein potentiel des jeunes du Québec. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Fait saillant

Le projet s'inscrit dans l'axe Citoyenneté du Plan d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec.

