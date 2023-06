Québec accorde 166 000 $ à la MRC de Marguerite-D'Youville pour son projet de stratégie structurante de verdissement

MARGUERITE-D'YOUVILLE, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, est fier d'annoncer un soutien financier de 166 000 $ à la MRC de Marguerite-D'Youville pour son projet de stratégie structurante de verdissement, qui permettra de mieux structurer les milieux urbains face aux changements climatiques.

Le financement accordé s'inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui vise à soutenir la planification d'actions de verdissement. Il permettra à la MRC de réaliser une analyse des risques liés aux vagues de chaleur et aux précipitations intenses sur tout son territoire et de définir un plan d'adaptation pour faire face à ces aléas climatiques.

Citations :

« Je suis fier du soutien financier offert à Marguerite-D'Youville dans sa transition vers une MRC plus verte et plus résiliente. La subvention accordée, dans le cadre du programme OASIS, démontre l'engagement de notre gouvernement à collaborer avec les municipalités pour relever les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus durable pour tous. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La lutte contre les changements climatiques est un enjeu crucial pour notre avenir et la santé de notre planète. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne des initiatives de la MRC de Marguerite-D'Youville grâce au programme OASIS, qui permettent de verdir nos villes et d'adopter des pratiques environnementales durables. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

Lancé en juin 2022, le programme OASIS offre un soutien financier aux organismes municipaux et aux communautés autochtones pour les aider à se protéger contre les effets négatifs des changements climatiques. Doté d'un budget de 113,6 M$, il soutient des projets de verdissement, lesquels permettent de réduire, plus particulièrement, les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles.

Le programme comporte trois volets, soit :

Volet 1 : Soutenir la planification de projets de verdissement, y compris l'acquisition de connaissances sur les risques, les solutions et l'acceptabilité sociale. L'aide financière est d'un minimum de 50 000 $ et d'un maximum de 2 M$ par projet;

Volet 2 : Faciliter la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation des vagues de chaleur et à celle des précipitations intenses dans les collectivités québécoises. L'aide financière est d'un minimum de 2 M$ et d'un maximum de 25 M$ par projet;

Volet 3 : Appuyer la mise sur pied des projets d'entretien des infrastructures vertes financés au volet 2. Cela inclut l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation de ces infrastructures. L'aide financière est d'un maximum de 2 M$ par projet.

Le programme OASIS s'inscrit dans l'action 3.1.1.3 du Plan pour une économie verte 2030. Elle vise à implanter des mesures d'adaptation aux changements climatiques, telles que le verdissement.

